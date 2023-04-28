İzmir Narlıdere'deki site yangınının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı

Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Narlıdere ilçesi, Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloktan oluşan 8 katlı 40 daireli Folkart Sitesi'nin 3. blokunda meydana geldi.

CAN HAVLİYLE KENDİLERİNİ SİTE DIŞARISINA ATTILAR

Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açtı. Site sakinleri can havliyle kendilerini site dışarısına atarak olay yerinden uzaklaştı.

7 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki site yangınına ilişkin son durumu aktardı. Bakan Koca, "Yangından 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir." dedi.

BAKAN KASAPOĞLU DA OLAY YERİNE GİTTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kasapoğlu, "Geçmiş olsun öncelikle İzmir'imize. Bir bloğun ciddi şekilde yandığı bir yangından bahsediyoruz. 40 dairelik bir blok. Saat 21.50 civarında çıktı yangın. İkinci kattaki bir elektrik kontağı sebebiyle yangının çıktığı bilgisi var. Can kaybı olmadığına dair bilgimiz söz konusu. Panik kaynaklı dairelerden atlayıp yaralanan vatandaşlarımız var. Yangın kaynaklı bir yaralı yok. Büyük ölçüde söndürüldü diyebilir. Ciddi anlamda bir seferberlik söz konusu. Bloğun bir tarafı tamamen sönmüş durumda. 3 farklı blok var burada. Diğer bloklara sıçrama söz konusu değil. İtfaiye araçları, UMKE'nin, AFAD'ın araçları burada. Yangını söndürmek için canla başla çaba sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

7 SAAT SONRA GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan yangın, 7 saatin ardından ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Dairelerdeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının oluşturduğu hasar havadan görüntülendi.