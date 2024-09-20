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Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledildiği Tavşantepe Köyünde bugüne kadar 15 çocuğun öldüğü ve bu çocukların 9'unun Narin'in akrabaları olduğu ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda yaşanan bu ölümlerin hepsi Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında incelenecek.

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinin ardından tüm gözler Bağlar'daki Tavşantepe Köyü'ndeydi. Köyde son yıllarda ölen 15 çocuktan 9'unun Narin'in akrabalarından olduğu ortaya çıktı. Narin'in ardından adeta ölüm sessizliğine bürünen ve 1 aydır ülke gündeminde olan Tavşantepe Köyü'nde geçmiş yıllarda gerçekleşen çocuk ölümlerinin Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında inceleneceği öğrenildi.

Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

NARİN'İN AİLESİNDEN ÖLEN DİĞER ÇOCUKLAR

Sabah'ın haberine göre; Narin'in ablası T.G. 2019'da 5 yaşında öldü,Narin'in annesinin hala torunu olan ikizler A.A ve Y. A., 1 yaşındayken 5 gün arayla öldü, Narin'in anneannesinin kardeşinin çocukları H.S.(3) ile F. S.(4) aynı gün öldü, Narin'in annesinin amca çocuğu F. Ç ile M.Ç. de 2 yaşında hayatını kaybetti, Narin'in annesinin teyze torunu H.Y. 5 aylıkken öldü, Savaş Güran'ın (22) da 15 yaşındaki bir çocuk tarafından pamuk tarlasında silahla öldürüldüğü iddia edildi.

Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

KÖYDEKİ GÜRAN AİLESİ DIŞINDAKİ ÇOCUK ÖLÜMLERİ

Diğer çocuk ölümleri ise şöyle: F. D. / (18 günlükken ölmüş) Doğum Tarihi: 21 Ocak 1995 / Ölüm Tarihi: 8 Şubat 1995, M. B. / (Erkek, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 30 Haziran 2011 / 23 Ekim 2012, S. D. / (Kız, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Aralık 1985 / Ölüm Tarihi: 15 Ocak 1986, Ş. D / (Erkek, 2 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Eylül 1999 / Ölüm Tarihi: 2 Mart 2001, Ş.K. / (Erkek, 9 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 16 Şubat 2000 / Ölüm Tarihi: 10 Ocak 2009, Z. T. / (Erkek, 12 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 10 Mayıs 1989 Ölüm Tarihi: 31 Mayıs 2001

NARİN SORUŞTURMASINA DAHİL EDİLDİ

15 çocuk ölümünün Narin Güran soruşturması kapsamında inceleneceği ifade ediliyor.

Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

ADLİ TIP KURUMU RAPORU: NARİN KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜ

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi.

Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi

BACAĞI, ÖLÜM SONRASI HAYVANLAR TARAFINDAN KOPARILDI

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

AĞABEYİNİN DİŞ İZLERİ İLE İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor.

Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Narin Güran Diyarbakır Güvenlik 3-sayfa Hukuk Yaşam Çocuk

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Yorumlar (10)

man over:

Birilerinin itiraf etmesi için aile ve köyün üstüne daha fazla gidilmeli.Maliye hesaplarını incelemeli,gelir kaynakları,köyde bulunan silah ve mermiler vs... Geçmiş ölümler,gerekirse bütün ailelerin çocuklarına dna testi vs...

21
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zırzop:

Elbet hakkını burda alamazsa ahirette alır bu yavrularımız

17
2
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Güven önemlş:

Allah'tan da saklayamazsınız ya

9
1
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Köfteci Jardel:

Giyotin ile idam cezası istiyoruz.

5
0
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Yakup Ayfer:

Merhametsizlere merhamet edilmemelidir.

4
0
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Perwer:

Daha dünkü cinayeti bilerek aydınlatmıyorsunuz. Birde yıllar önceki çocuk ölümlerine el atıyorsunuz. Bana göre dikkatler başka yönlere çekilerek bu cinayetin üzeri kapatılmak isteniyor. Her gün saatlerce köyden canlı yayın yapan havuz medyası artık haberlerinde bile bu olaya yer vermiyorlar.

2
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FOX MOLDER:

Steven King böylesini yazamazdı

1
0
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şahabettin Ayyıldız:

Hangi dinde böyle şeyler var ruhani dinlerin hiç birinde böyle bir şey yok

1
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adem alemdar:

belli aralıklarla çoçuk ölümü var tavşan tepe ezoterik bir sapık oluşum izleri araştırılmalı

1
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Sema Birer:

Anlamadığım çuval içinde nasıl hayvan koparmış bacağını hayvan koparsa çuvala nasıl girdi 19 gün kayıp dendi 15 gün suda çıktı peki o üç dört gün neredeydi bu soran yok mu?

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