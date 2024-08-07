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Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun

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Orta Doğu'da İran-İsrail gerilimine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları'nın İsrail'e saldırısı beklenirken Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm hava yolu şirketlerinden yarın Türkiye saati ile 03.00-07.00 arasında İran hava sahasından uzak durmalarını istedi. Kahire yönetimi, uyarıda "Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi beklenirken, Mısır hava yolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan NOTAM yayınladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesi sonrası İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmandı. İki ülke arasında karşılıklı tehditler sürerken bölge ülkesi Mısır'dan kritik bir uyarı geldi.

Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun

"İRAN HAVA SAHASINDAN UZAK DURUN"

Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm hava yolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını isteyerek, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"45 DAKİKALIK EKSTRA YAKIT BULUNDURUN"

Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmedi. Öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm hava yolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.

Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun

"MEŞRU SAVUNMA HAKKINI KULLANACAĞIZ"

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen toplantısında konuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in bölgedeki saldırganlığının durdurulmasına karşı sorumluluğunu yerine getirmediğini söyleyen Bakıri, İsrail'in nisan ayında İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurması sonrasında ABD'nin BMGK'da Tel Aviv'in eyleminin kınanmasını dahil engelleyerek tüm diplomatik kanalları kapatması üzerine İran'ın meşru savunma hakkını kullandığını ifade etti.

Bakıri, İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlediği suikastın ardından da BMGK'nın görevini yerine getirmediğini belirterek, şunları kaydetti: "İsrail rejiminin saldırılarına ve ihlallerine karşı Güvenlik Konseyi tarafından uygun bir adım atılmaması nedeniyle İran'ın bu rejimin saldırılarına karşı meşru savunma hakkını kullanmaktan başka seçeneği yoktur. Bu eylem, bu rejimin İran'ın egemenliğine, vatandaşlarına ve topraklarına daha fazla saldırıda bulunmasını önlemek için gereklidir ve gerekli zamanda ve uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir."

Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durunİran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri

Bakıri, Heniyye suikastının ABD'nin İsrail'e onayı ve istihbarat desteğiyle mümkün olduğunu ve Washington'un bu suikasttaki sorumluluğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi. İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, İİT üyesi ülkelerden İsrail'in bölge ülkelerinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılarını kınamasını ve İran'ın meşru savunma hakkına kesin destek verdiğini beyan etmesini talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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