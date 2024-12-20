Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler

Mersin'de ticaretle uğraşan Hakan Turan'ın (34) sokak ortasında öldürülüp, o anların cep telefonu ile kaydedilmesine yönelik davada tabancayı ateşleyen sanıklardan Berkant Özgündüz (20), ilk duruşmada, "Araç kiralama ücretiyle birlikte masraf olarak 45 bin TL aldık" dedi.

"TALİMAT RUSYA'DAN CEP TELEFONU MESAJI İLE GELMİŞ"

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Berkant Ö. ve Hasan K. ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan silahı kullanan Berkant Ö., duruşmadaki savunmasında, amaçlarının Hakan Turan'ı öldürmek değil yaralamak olduğunu ileri sürdü. Hasan K. ile birlikte İstanbul'da bir restoranda yemek yerken, Okan Ç. adlı kişiden Hasan K.'nin cep telefonuna bir mesaj geldiğini anlatan Berkant Ö., "Mesajda, 'Birinin ayağına sıkılacak, sıkacak kimse var mı' şeklinde yazıyordu. Hasan 'ben yaparım' dedi. Okan Ç. bunu kabul etmeyince, Hasan bana söyledi. Ben de yaparım dedim. Hasan önce bu teklifimi kabul etmedi sonra ikna oldu. Bu görüşmeden 10 veya 15 gün sonra silahı temin ettik. Sonra araç kiralamak istedik ancak ehliyetim 1 yıllık olduğu için kimse bana araç vermedi. Bunun üzerine bir arkadaşımızın adına araç kiralayarak Hakan Turan'an yaşadığı Mersin'e geldik" dedi.

"2 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİK"

Silahlı saldırı düzenleyecekleri iş adamı Hakan Turan'ı Mersin'de 2 gün boyunca takip ettiklerini kaydeden Berkant Ö., "Okan Ç. bize Hakan Turan'ın iş ve ev konumunu bildirmişti. Hasan duvarın dibinde bekleyecekti, video çekecekti, ben de Hakan Turan'ın arabasının yanında bekleyecektim. Yanıma yaklaşınca sıkacaktım. Ben arabanın arkasından çıkınca Hakan Turan'ı gördüm. Uzaktaymış gibi geldi, uzağı göremiyorum. Daha yakınımdaymış halbuki, 5-6 metre kadar yakınımdaymış. Ben ilk defa silah kullanıyordum, sadece olay günü silah kullandım. 4 el ateş ettim, ilk kurşunun isabet etmediğini düşündüm, sonrasında silah tepti sahip çıkamadım, arkasından ateşe devam ettim. Hakan Turan da elini beline atınca ateşe devam ettim. Hakan Turan bir iki geriye doğru adım attı, sonrasında yere düştü" diye konuştu.

"GÖRÜNTÜYÜ OKAN Ç.'YE GÖSTERMEK İÇİN ÇEKTİK. RUSYA'YA KAÇACAKTIK"

Hakan Turan'ın vurulma anına ilişkin cep telefonu görüntüsünü, kendilerine talimatı veren Okan Ç.'ye göstermek için kaydettiklerini anlatan Berkant Ö., "Kendisinden araç kiralama ücreti ile birlikte masraf olarak 45 bin TL aldık. Önce 25 bin, sonra 20 bin TL geldi. Silahı yolda giderken otoban civarında Hasan araçtan dışarıya attı. Biz Hakan Turan'ın öldüğünü yolda öğrendik. Okan Ç., Hasan'a mesaj atmıştı, 'Adamı öldürmüşsünüz, neresine sıktınız, adam ölmüş' şeklinde. Biz yurt dışına Azerbaycan üzerinden Okan Ç.'nin kaldığı Rusya ülkesine kaçacaktık. Okan Ç., Hakan Turan'ın ölmesi üzerine, 'Doğrudan Iğdır'a gelin size yardım edeceğim' dedi. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, ailesinden özür diliyorum" şeklinde konuştu.





CİNAYET ANINI CEP TELEFONUNA KAYDETTİ

Cinayet anını cep telefonu ile kaydeden tutuklu diğer sanık Hasan K. ise ifadesinde, öldürmek amacıyla Mersin'e gelmediklerini, amaçlarının yaralamak olduğunu öne sürdü.

Diğer zanlı Berkant Ö. ile birlikte iken Okan Ç.'nin kendisine cep telefonundan mesaj gönderdiğini söyleyen Hasan K., şu ifadeleri kullandı: "Bana mesajda, 'Hakan Turan'ı yaralamak için birisi lazım' dedi. Ben de 'kimseyle aram iyi değil, ben yapayım' dedim. Okan, 'Yok başka birini bul' dedi. O anda Berkant yanımdaydı, 'Ben yapayım' dedi. Bu konu İstanbul'da iken oldu. Sonra Mersin'e geldik. İki gün izledik, ertesi gün olayı gerçekleştirdik. Ben görüntüyü çektim, Berkant da ateş etti. Hakan Turan'ı önceden tanımıyordum, niçin vuracağımı hiç sormadım. Hakan Turan'ın öldüğünü yolda öğrendik. Bize bunu Okan mesaj atarak bildirdi. Pişmanım."

Duruşmada ifade veren Hakan Turan'ın eşi F.M.T. ise şöyle konuştu: "Eşim Rusya'ya meyve sebze ihracatı yapıyordu. Okan Ç.'yi tanımıyorum, sadece ismini duymuştum. Eşimin ortağı değildi, resmi ortaklığı yoktu. Okan Ç.'nin şirketi vardı, Hakan'ın ihracat ettiği ürünler onun üzerinden Rusya'ya gidiyordu. Bu olaydan önce hatırladığım kadarıyla eylül-ekim gibi Okan, Hakan'ı aradı, 'Burada çok iyi para var, ayda 20-30 bin dolar kazanırız' dedi. Hakan istemedi, Okan gece gündüz Hakan'ı aradı. Hakan'ın pasaportunu istiyordu, 'Vize çıkartacağım' dedi. Pasaportunu verdi fakat gitmek istemiyordu. Birkaç gün içerisinde vizesi çıktı Hakan'a 'Gel' dedi fakat Hakan gitmedi. Hakan'ın düşmanı yoktu, benim bildiğim başka husumeti de yoktu. Hakan'ın Okan'a 30-40 bin dolar kadar borcu vardı. Fakat işleri böyle yürüyordu, eşim herhangi bir şeyden de şüphelenmedi, bize bir şey anlatmadı. Bir sorun olsaydı bilirdim, böyle bir şey olacağını bilsem önlem alırdık. Sanıklardan şikayetçiyim."

Taraf avukatlarının ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

29 Ocak 2024 tarihinde merkez Mezitli ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ithalat-ihracat işiyle uğraşan 34 yaşındaki Hakan Turan, oturduğu siteden çıkıp aracına doğru ilerlediği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğramış, kasıklarından vurulan Turan, hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kiralık araçla olay yerinden kaçan Hasan K. ve Berkant Ö.'yü Şanlıurfa'da yakalamıştı. Şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonunda, cinayet anını kaydettikleri ortaya çıktı. Hasan K.'nin çektiği anlaşılan görüntülerde, Hakan Turan'ın siteden çıkıp otomobiline doğru ilerlerken Berkant Ö.'nün tabanca ile ateş ettiği anlar yer aldı.

Bu arada cinayetle ilgili yapılan araştırmada ve şüphelilerin verdiği ifadelerde, olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı ve şüphelilerin para karşılığı tetikçilik yaptıkları öne sürüldü. İddiaya göre, öldürülen Hakan Turan'ın, Rusya'da meyve-sebze ticareti yapan Okan Ç.'ye borcu bulunduğu, borcunu ödememesi üzerine bu kişinin İstanbul'da yaşayan ve tutuklanan 2 zanlıdan biri olan teyzesinin oğlu Hasan K. aracılığı ile Berkant Ö.'yü para karşılığı tetikçi olarak tuttuğu ileri sürüldü. Ancak Okan Ç.'nin, tetikçiye öldürme değil Hakan Turan'ı bacaklarından yaralaması talimatı verdiği iddia edildi. Cinayetle ilgili olarak Okan Ç.'nin de arandığı bildirildi.