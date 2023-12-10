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Manisa'da Eşini ve Kayınbiraderini Öldüren Kişi İntihar Etti

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, eşini ve kayınbiraderini öldürdükten sonra intihar etti. Olayın sebebi henüz belirlenemedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşini ve kayınbiraderini öldüren bir kişi, ardından intihar etti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Turantekin, 45 AT 929 plakalı araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alaattin Turantekin yanında getirdiği silahla eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'i vurarak öldürdü. Aynı silahı başına doğrultan Alaattin Turantekin tetiği çekerek yaşamına son verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunusemre Manisa Olay Cinayet Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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