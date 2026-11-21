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Filipinler'in başkenti Manila yakınlarında, sahiplerinin yakılması için para ödediği köpek ve kedilerin cesetleri yol kenarlarına ve boş arazilere atılmış halde bulundu. Skandal, bir hayvan barınağı işleten çiftin canlı yayınıyla ortaya çıktı, BBC'nin haberine göre.

Eski polis memuru Chris Taylor ve eşi Geraldine Taylor'ın yönettiği Luna and Furry Siblings (LAFS) adlı hayvan kurtarma grubu, 30 Ekim'de San Jose del Monte'deki bir yol kenarında plastik torbalara sarılmış yaklaşık 25 hayvan cesedini Facebook'tan canlı yayınladı. Torbaların üzerinde "Brandon", "Lucky", "Sweet" gibi isimler ve kilogram bilgileri yazılıydı.

15 NOKTADA 170 CESET ÇIKTI

Çift, o günden bu yana Bulacan bölgesinde 15 ayrı atık noktası tespit etti ve yaklaşık 170 evcil hayvanın kalıntılarını ortaya çıkardı. Aralarında Belçika Malinois ve golden retriever gibi cins köpekler de var. Taylor çiftinin videoları 30 milyonu aşkın kez izlendi; hayvan sahipleri videolarda kendi hayvanlarını aramaya başladı.

İlk gece bulunan 25 cesedin hepsi sahiplerine teslim edildi. Sahiplerin önemli bir kısmı, hayvanlarını Bacoor kentindeki Ahjay Paws adlı krematoryuma yakılmak üzere verdiklerini söyledi.

SAHİPLERE VERİLEN KÜLLER KİMİN

Köpeği Harvey'nin yakılması için 10 bin Filipin pesosu (yaklaşık 160 dolar) ödediğini söyleyen Emelia Legada, aldığı küllerin gerçekten köpeğine ait olup olmadığını bilmek istediğini anlattı. Quezon City'deki bir veteriner, endişeli sahipler için ücretsiz adli kül testi yapmaya başladı; bazı krematoryumlar da bulunan hayvanları ücretsiz yakmayı teklif etti.

Filipinler Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI), Ahjay Paws'ın sahibi ve Bulacan'daki Pet HPHT Crematory'yi işleten iki kişi dahil dört kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. NBI'ya göre Ahjay Paws, yakma makinesi gelmeyince cesetleri Pet HPHT'ye göndermiş; Pet HPHT de kapasitesi yetmeyince gömülmeleri için üçüncü bir kişiye para ödemişti. Büro, olayı dolandırıcılık olarak da inceliyor.

ŞİRKETLER SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Ahjay Paws'ın sahibinin sorumluluğu reddettiği, şirketin artık faaliyette olmadığı bildirildi. Pet HPHT ise Facebook'tan yaptığı açıklamada iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu savundu. Hayvan hakları derneği Paws'a 150'den fazla hayvan sahibi hukuki destek için başvurdu. Ülkedeki hayvana kötü muamele yasası ölümden sonrasını kapsamadığı için milletvekilleri yasa değişikliği için harekete geçti.

Kaynak: BBC