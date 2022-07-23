Kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga esnasında kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldüren şahsı arama çalışmaları sürüyor. Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga esnasında kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldüren şahsı arama çalışmaları sürüyor. Olay, dün gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile kuzeni Y.G. arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kuzeni Y.G. tarafından kalbinden bıçaklanan Muhammet Geyve, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay sonrası kaçan şüpheli Y.G.'yi yakalamak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karapürçek Sakarya Geyve kavga 3. Sayfa Haberler

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