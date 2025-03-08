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Rana'yı parçalayan köpekler için harekete geçildi

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Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Suriye uyruklu Rana El Selci'nin cenazesi memleketine gönderilirken Türkiye'nin tepkisini çeken ölümle ilgili 2 savcı görevlendirildi. Öte yanda belediye köpekleri toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıktı. Selci, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Selci, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Rana El Selci, kurtarılamadı. Selci'nin cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CENAZESİ SURİYE'YE DEFNEDİLECEK

Burada tamamlanan otopsinin ardındın ailesi, Rana El Selci'nin cenazesini Suriye'ye götürdü. Karatay Belediyesi ekipleri de bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdü.

Konya'daki Sokak Köpeği Saldırısı: 2 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından Konya Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, "Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan R.E.S. isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Konya'da sahipsiz köpeklerin toplanması için mücadelemiz sürmektedir. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır" denildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdiğini açıkladı.

Konya'daki Sokak Köpeği Saldırısı: 2 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Olayın yaşandığı bölgeye gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açıklamalarda bulundu. Kılca,

"Yönetmelik çıkalı 2,5 ay oldu. Köpekleri toplamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. 30 personelimiz bununla ilgili çalışıyor. Keşke yaşanmamış olsaydı, hepimizin çocuğu var. Biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Şu an adli ve idari süreç başlamış durumda. Sorumlular biz dahil her kimse hesap verecek. 6 aydır bu işi üzerindeyiz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Konya'daki Sokak Köpeği Saldırısı: 2 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti

Rana'yı parçalayan köpekler için harekete geçildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısakin784:

hayvan sevenleri zevkden geberiyordur

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