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Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi

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Konya'da yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak fuhşa zorlayan ve geceliği 5 ila 6 bin TL'ye müşteri bulan şebekeye yönelik "Piyon" adı verilen operasyon düzenlendi. 3 ay süren takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadın sınır dışı edildi.

Konya'da polisin, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şüphelilere yönelik düzenlediği 'Piyon' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu mağdur 24 kadın ise ifadelerinin ardından sınır dışı edildi.

Konya'da 'Piyon' Operasyonu: Fuhuş Şebekesi Çökertildi, 5 Kişi Tutuklandı

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP KATALOG OLUŞTURMUŞLAR

Şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını çekip katalog oluşturarak, internet sitelerinde yayınlayıp, geceliği 5 ila 6 bin TL'ye müşteri bulduğu, seçilen kadınları da taksiyle buluşma noktasına gönderdiği belirlendi.

Konya'da 'Piyon' Operasyonu: Fuhuş Şebekesi Çökertildi, 5 Kişi Tutuklandı

FUHUŞ ŞEBEKESİNE "PİYON" OPERASYONU

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorlayan şebekeyi tespit etti. Çalışma başlatan polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'Piyon' adını verdiği operasyon düzenlendi.

Konya'da 'Piyon' Operasyonu: Fuhuş Şebekesi Çökertildi, 5 Kişi Tutuklandı

5 KİŞİ TUTUKLANDI

1'i Kayseri'de olmak üzere daha önce belirlenen 34 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda C.U., M.A.D., O.Ç., A.K.,U.B., K.Ç., Ş.B. ve S.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 av tüfeği, 50 uyuşturucu hap, 25 bin 660 dolar, 95 bin 205 TL, 70 bin Özbekistan somu ile altın küpe ve bileklik ele geçirildi. Şüphelilerden C.U., M.A.D., O.Ç., A.K. ve U.B tutuklandı, K.Ç., Ş.B. ve S.U. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Konya'da 'Piyon' Operasyonu: Fuhuş Şebekesi Çökertildi, 5 Kişi Tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırgızistan Azerbaycan Özbekistan Operasyon Konya Suç Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (9)

Halkçı:

Mesela şu kadar polis aracının masrafı ve polisin o günlük yevmiyesi bunlara ödetilmeli. Ulen adam suç işliyor onlarca polis peşinde koşuyor masraflar benden çıkıyor . Haciz edin arkadaş malımı mülkünü haciz edin masrafı suç işleyene yükleyin.

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Nurettin Karaman:

yasa iyi de bunların hangisi mağdur. haberin bir çok yerinde mağdur ifadesi geçiyor. aldıkları ücret, giydikleri kıyafeti, yediklerini millet yiyemiyor. ....şim mağduriyetlerini!!!

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Leven Ergün:

YA MÜSLÜMANİSTANDA BÖLE ŞEYLER OLURMU KARDEŞİM VELADDALİN AMİN DİYORUM SİZE

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Buğra Er:

Konya şaşırtmadı

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Büşra :

Yine mi konya

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ERKAN ÇAMSARI:

Yakalanan çete mensuplari katalog haline getirilip müebbet alan mahkumlara servis edilmeli.

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ertugrul ceylan:

Gerçekten Konya'nın altı erenler üstü verenler ile dolmuş sanki

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Fatih Erdem:

Sanki Genelevleri çiçekçi dükkanı

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3
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Ahmet Yel:

Ülke Meksika kartelleriyle doldu

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