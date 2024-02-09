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Arkadaşını baltayla öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Konya'da kendisine sarkıntılık ettiğini iddia ettiği arkadaşını baltayla öldüren zanlının, cinayet anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan sonra yakalanan Afganistan uyruklu cinayet zanlısı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kan donduran cinayet 7 Şubat'ta Konya'da meydana geldi. Devriye atan bir güvenlik görevlisi, yerde yatan biri olduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrollerde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda cinayet zanlısı güvenlik kameralarından tespit edildi. Olay anı ise anbean kayda geçti.

Arkadaşını baltayla öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

BALTALI CİNAYET KAMERADA

Görüntülerde, sanayi sitesinde sokakta yürüyen Afganistan uyruklu Seyfullah Muradi'nin yanındaki arkadaşı Abdulvasi Hasani'ye baltayla defalarca vahşice vurduğu görüldü. Zanlıyı yakalamak için harekete geçen cinayet büro dedektifleri, zanlıyı çalıştığı fabrikanın yatakhanesinde yakaladı. Yatakhanede arama yapan dedektifler, çamaşır makinesinin içerisinde kanlı kıyafetler ve olay yerine yakın bir bölgede ise cinayetin işlendiği demir saplı baltayı ele geçirdi.

Arkadaşını baltayla öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

"BANA SARKINTILIK ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Seyfullah Muradi, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının ilk ifadesinde, Abdulvasi Hasani'nin kendisine sarkıntılık ettiğini ifade ederek, "Daha sonra tartışmanın ardından konuşmak için evden çıktık. Yatakhaneden çıkarken yanıma demir saplı balta aldım. Yürürken çıkan tartışma sonrasında kafasına baltayla vurarak öldürdüm. Daha sonra delillerden kurtulmak için tekrar yatakhaneye gittim" dediği öğrenildi.

Cinayet zanlısı işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından cezaevine gönderildi. Dehşet anlarından geriye güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afganistan Konya Güvenlik Cinayet Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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