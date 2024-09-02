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Konya'da genç kızlar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

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Konya'da bir otoparkta toplanan genç kızlar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konya'da genç kızların arasında çıkan kavga saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Olay, merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkisi otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta toplananlar arasında yer alan bir grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından kızlar arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken bu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kızın araçla otoparktan çıktığı sırada otomobilden inmesi ve başka kızlarla kavgaya tutulması, grubun tekme tokat kavga etmeleri ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırdığı görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Güvenlik 3-sayfa Güncel konya Kavga

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