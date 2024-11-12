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Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu

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İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş hayatını kaybetti. Yangını gören komşuları "Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde 'onlara ekmek almaya gidiyorum' dedi. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu" diye konuştu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde kalan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuk, sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Baba Hakan Akcan'ın ise bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tamamını sararken, evde bulunan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler mahsur kaldı.

Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu

2 ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Ardından eve giren itfaiye ekipleri kimisi kısmen yanmış 5 çocuk ile karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu

ANNE KAPIYI KİLİTLEYİP HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞ

Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi. Araştırmada eşi cezaevinde bulunan anne Melisa Akcan'ın geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı. Bu sırada sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktığı ve çocukların 3'ünün olay yerinde zehirlenerek, 2'sinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu

"ONLARA EKMEK ALMAYA GİDİYORUM DEDİ"

İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde kalan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuğun sobadan çıkan yangında hayatını kaybettiği yangını gören komşuları Yusuf Şahin (57), "Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde 'onlara ekmek almaya gidiyorum' dedi. İçeride elektrikli soba yanıyormuş.

Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu

"GİDİP BAKTIK, ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARMIŞ"

Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu. Belliydi yani cansızdı. Ambulansı aradık, ekipler ve itfaiye geldi. Ondan sonra müdahale edip hastaneye kaldırdılar." dedi.

Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıİnandgn:

Başımıza taş yağsa bile azdır bize 5 tane can daha en büyüğü 5 yaşında manzara tam haliyle perişan edecek vaziyette Allah bize merhamet etsin.

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Haber YorumlarıBrh atr:

vakıflara milyonlar sanatçılara trilyonlar ödeniyor bu ülkede aç yatan milyonlar var adalet bumu yani kopsun kıyamet

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

Allah'ım Allah'ım günahsızlarım benim düşüncesi bile beni kahretti çok üzüldüm çok

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

ülkede doğal gaz bulduk diye halkı oyaliyan çoluk çocuğu elektrikli sobalara mahkûm edip ölmelerine sebep olanların öteki dünyada yakalarına yapışın çocuklar 4 gözle bekleyin bu saray düşkünlerini

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Ülkede bir kesin israf yolsuzluk diğer kesim eğlence profoganda peşinde ! Olan halka oluyor ! 5 li çeteye veren ile konserde milyonlar saçanlar bunun sorunlusu

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Komşuluk öldü. yan dairede kıyamet kopsa kimse kılını kıprdatmıyor. Alın size İleri milletler laik çağdaş Avrupalı olduk....

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