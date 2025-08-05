Kocaeli'de 2 suç çetesi çökertildi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 422 düzensiz göçmen tespit edildiğini, 416'sının sınır dışı edildiğini belirtti. Aktaş, 4 milyon TL çevre kirliliği cezası kesildiğini ve 2 suç çetesinin çökertildiğini ifade etti.

Düzensiz göç ile mücadele ile Kocaeli'de bulunan yabancılara yönelik toplumsal uyum, eğitim ve yapılacak diğer çalışmaların ele alındığı, koordinasyon gerektiren hususların görüşüldüğü il göç kurulu koordinasyon toplantısı, Vali İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya Vali İlhami Aktaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Nuri Özder, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik, İl Göç Müdürü Vekili Yunus Emre Ülker ve kurum müdürleri katıldı.

"Kocaeli'de önemli 3 yangın meydana geldi"

Temmuz ayını değerlendiren Vali İlhami Aktaş, "Temmuz ayı içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirme yapacak olursak hem il emniyet müdürlümüz, jandarma komutanlığımız, sahil güvenlik komutanlığımız kolluk kuvvetleri olarak diğer ilgili birimlerimizde kendi görev alanlarında vatandaşımızın huzur, güven içerisinde yaşaması, hayatını sürdürmesi, ilimizdeki asayişin sağlanması, güven ve huzur ortamının sağlanması için tüm gayretlerini sarf etmektedirler. Temmuz ayı içerisinde ulusal anlamda da ülke gündeminde bulunan orman yangınlarıyla mücadele konusunda yoğun mesai harcanmış oldu. İlimizde de geçmiş yılların, alışılmışın dışında bu süreç içerisinde 3 önemli diyebileceğimiz yangın meydana gelmiş oldu. Bu yangınlara orman teşkilatıyla beraber büyükşehrimizin itfaiyesi, yerel yönetimler, özel sektörün katkılarıyla deniz kuvvetlerimizin helikopteri, orman genel müdürlüğümüzün helikopterleri havadan ve karadan müdahale ile tüm kurumlarımızın iş birliği ile yangınlar büyümeden kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür." dedi.

"Yasaklı orman alanlarına girmeyin"

Vatandaşları uyaran Vali Aktaş, "Bu konu açılmışken vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız yasaklı orman alanlarına girmemeleri, ormanlarda herhangi bir ateş yakmamaları gerek çiftçilik faaliyetlerinde gerek bahçe faaliyetlerinde gerekse diğer konularda yangına sebebiyet verebilecek konularda özellikle hassasiyet talep ediyoruz, istirham ediyoruz. Aşırı kuraklıklarla beraber sıcaklıklarında çok yüksek seyretmesi orman yangını riskini arttırmakta bu anlamda hepimizin tüm fertler olarak bireyler olarak bu konuda hassas davranmamız gerekmektedir." diye konuştu.

"Asayiş suçları yüzde 100 oranında aydınlatılmaktadır"

Terörle mücadele konusunda il emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı durmadan çalıştığını ifade eden Vali Aktaş, "Tüm terör örgütleriyle mücadelede şehir operasyonlarında yapılan işlemler sonucunda 12 kişi gözaltına alınmış, bu gözaltına alınmış kişilerden herhangi bir tutuklama olmamıştır. Asayiş suçlarıyla ilgili geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda toplamda azalış olduğu çok net olarak görülmekte. Bu asayiş suçlarının aydınlatılmasında da her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız yüksek başarı oranıyla yüzde 100 diyebileceğimiz oranda asayiş suçlarıyla ilgili olaylar aydınlatılmakta, failler yakalanmaktadır. Yine asayiş suçları içerisinde mal varlığına karşı işlenen suçlarda da hem emniyet bölgemizde hem de jandarma bölgemizde aynı dönemde mukayese ettiğimizde önemli miktarda azalma meydana geldiğini görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"Hapis cezası olan 384 kişi yakalandı"

Geçen yılın temmuz ayı dönemine göre mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçun oranına yüzde 44 varan bir azalış olduğunu aktaran Vali İlhami Aktaş, "Hapis cezası olan 384 kişi ekiplerimizce yakalanarak adli mercilere, infaz kurumlarına teslim edilmiştir. Yine değişik sebeplerle ifade vermesi için aranan 895 kişi de kolluk birimlerimizce yakalanarak ifadelerinin alınması sağlanmıştır. Bu dönem içerisinde emniyet ve jandarmamız toplamda değişik vasıf ve ebatlarda 150 silah ele geçirmişlerdir, 201 kişi hakkında da işlem yapmışlardır. Kaçakçılık olaylarında da çeşitli miktar ve ebatlarda makaron, tütün, sigara, elektronik sigara, cep telefonu, tarihi eser ele geçirilmiş yapılan operasyonlarda 2 kişi tutuklanmış 8 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır." dedi.

"2 suç çetesi çökertilmiştir"

Gençlerin zehirlenmemesi için çalışmaların ciddi şekilde sürdürüldüğünü aktaran Aktaş, "Temmuz ayında yapılan çalışmalarla yine çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirilmiş bu operasyonlarla da toplamda 55 kişi ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir. Siber suçlarla ilgili de arkadaşlarımızın siber devriyelerle tespit ettiği 83 suç unsuru olan hesaplarla ilgili işlem gerçekleştirilmiştir. Özellikle emniyet müdürlüğümüzün yasadışı bahis bilişim suçlarıyla ilgili yaptığı kararlı çalışma sonucunda emniyet bölgemizde 36 kişinin tutuklanması sağlanmıştır. Yine çevrimiçi çocuk istismarından 2 kişi, diğer işlemlerden de 2 kişinin tutuklanması sağlanmıştır. İl jandarma komutanlığımız da terörle iktisatlı 2 hesabı tespit etmiş 2 kişiyle ilgili işlem yapmıştır. Organize suç örgütleriyle ilgili organize suç çetelerinin çökertilmesi konusunda yapılan operasyonlarda 1'i yerelde 1'i ulusalda olmak üzere 2 suç çetesi çökertilmiştir." diye konuştu.

"100 bini araca işlem yapılmıştır"

Trafik kazalarına değinen Vali İlhami Aktaş, "Trafik kazalarıyla, trafik güvenliğiyle ilgili yapılan çalışmalarda da denetlenen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttırılmış 406 bin aracın trafik görevlilerimizce denetlemesi yapılmıştır. Bu araçlardan 100 binine işlem yapılmıştır. Çakar denetimiyle ilgili de arkadaşlarımız son derece hassas davranmakta geçen yılın aynı dönemine göre bu denetimlerde yüzde 33 artış sağlanmıştır. Aynı dönem içerisinde 4 bin 200 ticari taksi denetlenmiş 718'ine işlem yapılmıştır. Yine bu dönem içerisinde 17'de servis aracına arkadaşlarımız denetim yapmıştır." şeklinde konuştu.

"416 göçmen sınır dışı edildi"

Düzensiz göçle mücadelede konusunda bilgi veren Aktaş, "329'u emniyet müdürlüğümüz, 93'ü jandarma komutanlığımız tarafından olmak üzere 422 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Yapılan operasyon ve işlemler sonucunda 6 kişinin tutuklanması sağlanmış, 6 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştır. 2 araca da el konulmuştur. Temmuz ayı içerisinde göç idaresi müdürlüğümüz koordinesinde kolluk kuvvetlerimizin nezaretinde 416 kişinin sınır dışı edilmesi sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Çevre kirliliği gereği yapılan yasal işlemde yaklaşık 4 milyon TL ceza kesildi"

Sahil güvenlik komutanlığımızda kendi görev alanı içerisinde gerek körfezde gerek Karadeniz kıyılarında asayiş denetimlerine devam etmiştir dönem içerisinde 428 kontrol yapmış 47 tane çeşitli suç unsuru gerektiren konuyla ilgili işlem yapılmıştır. Yine sahil güvenlik birimlerimizce su ürünlerine yönelik 98 kontrol yapılmış 3 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yine bu dönem içerisinde sahil güvenlik ekiplerimiz 4 arama kurtarma faaliyetlerine katılmış 1 kişinin de tıbbi tahliyesini sağlamıştır. Çevre kirliliği gereği yapılan yasal işlemde de yaklaşık 4 milyon Türk Lirası ceza yazılmıştır. Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüzün de kaçakçılık ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 5 yakalama olayı gerçekleştirilmiş 5 milyonun üzerinde gümrük kaçak malzeme ele geçirilmiştir." dedi.

"240 firma denetlendi"

Denetimleri tek tek sıralayan Vali Aktaş, "Tarım il müdürlüğümüz tarafından bin 679 denetim gerçekleştirilmiş, bu denetimler sonucunda da 43 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Yine balıkçılık ve su ürünlerine yönelikte 169 firma denetlenmiş 2 firmaya idari para cezası uygulanmıştır. Kültür il müdürlüğümüz 89 turizm amaçlı denetim yapmış, 11 işletmeye idari para cezası uygulamıştır. Ticaret il müdürlüğümüzde fiyat etiketine yönelik bin 240 firma denetlenmiş 236 firmaya idari para cezası uygulanmıştır. Yine haksız fiyat artışına yönelik olarak da 46 firmaya denetim yapılmış haksız fiyat denetim kuruluna 14 firma sevk edilmiştir." diye konuştu. - KOCAELİ