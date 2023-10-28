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Kemer'de Misafir Kadın Üçlü Priz Kablosuyla Asılı Bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kadın, misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.