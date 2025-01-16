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Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu

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Menzil Cemaati'nde miras paylaşımıyla ilgili yaşanan gerilim tırmanıyor. Kardeşlerden birinin Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaata başlaması üzerine çıkan kavgada çok sayıda cemaat mensubu yaralanmış, görüntüler büyük ses getirmişti. Gerilim cemaat üyelerine de sıçrarken Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki mülkler mahkemelik oldu, Ankara'da üyeler konut ihlali suçlamasıyla karakolluk oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil Köyünde kardeşler arasında bir süredir miras paylaşımı dolayısıyla devam eden uyuşmazlık sürüyor. Son olarak köyde Semerkand Grubu'nun Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaat yapmak istemesi üzerine Serhendi Grubu duruma müdahale etmiş ve kardeşlerin grupları arasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralanırken köye çok sayıda jandarma gönderilmişti.

CEMAATİN MÜLKLERİ MAHKEMELİK OLDU

Menzil'deki "miras" tartışmasının camide, taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesi, gündemdeki yerini korurken kardeşler arasındaki servet kavgasına cemaat üyeleri de dahil oldu. Cemaatin Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki mülkleri mahkemelik oldu. Adana'da dergâh olarak kullanılan bir yapı için faizli kira istendi. Ankara'da ise müritler konut ihlali suçlamasıyla karakolluk oldu.

Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu

"DAİREYE İZİNSİZ BİR ŞEKİLDE GİRİLDİ"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Ankara'da Ufuktepe Şehir Gökhan Osman Karaduman Polis Merkezi Amirliği'ne "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlamasıyla başvuran B.Ş., Keçiören'de bulunan bir daireye izinsiz bir şekilde girildiğini iddia etti. B.Ş'nin ifadesinde, "Daireye gittiğimde kilidin değişmiş olduğunu gördüm. İçeri girdiğimde, T.Ü. ve yanında isimlerinin bilmediğim birkaç kişi daha olduğunu gördüm ve hemen polisi aradım. Polisler geldi ve ben polislerden bu şahısların dairemden çıkarmalarını istedim. Bu daireyi arkadaşlarım ve ailemle birlikte zaman zaman vakit geçirmek için kullanmaktayım. Daireme benden izinsiz giren T.Ü. ve yanındaki şahıslardan ayrıca kapıyı açan çilingirden de davacı ve şikâyetçiyim" ifadeleri yer aldı.

"BUNLAR CAMİ AVLUSUNA İŞEDİLER"

Öte yandan Serhendi Vakfı sözcüsü Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Rağıp Elhüseyni, geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük kavgaya ilişkin paylaştığı videoda, "Bunlar Cami avlusuna işediler. Bu kelimeyi kullanmak istemezdim ama bunu yaptılar. Biz gereken cevabı devletten bekliyoruz. Biz gerekli mercilere, savcılığa dilekçeyi verdik. Hiçbir şekilde kendimiz müdahale etmeyeceğiz. Gerekeni devletten bekleyeceğiz. Kimseden fiili müdahale istemiyorum. Bizim işimiz burada ümmetin malını korumak. Bizim derdimiz burada oda yapılmaması değil, bir sürü arsaları var. Oralarda da oda yapabilirler kendilerine. Gelip de caminin önünde yapmak kışkırtmadır. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ KÖYDE

Kavganın boyutları her gün büyürken Serhendi Vakfı'nı kurarak yolunu kardeşi Mübarek Erol'un başında olduğu Semerkand Vakfı'ndan ayıran Saki Erol'un özel koruma sayısını artırdığı, yükselen tansiyon sonrası köye özel harekat timlerinin sevk edildiği öğrenildi.

NAMAZ KILDIRIRKEN BİLE TETİKTELER

Erol'un camide namaz kıldırırken hemen arkasında ayakta duran korumaların bir saldırıya karşı tetikte bulunduklarını aktaran Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, "Yiyeceğine, içeceğine zehir konulabileceği konusunda uyarıldığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıvatandaş:

devletin bu cemaatlerin mal varlığına el koyup fakir fukaraya dağıtsın. ortalıkta kavga mavga kalmaz.

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Haber Yorumlarıisa Taylan:

Kandırdığınız saf müslümanlar İnşaAllah gerçek yüzünüzü görür. Kur'an ve ilim araştırmamış, okumamış, kapasitesi kadar anlamış gariban anadolu halkı üzerinden kazanılan her çıkarın geri dönüşü olur umarım.

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Haber YorumlarıDelololiko:

Menzil cemaatı değil, menzin çok tanrılı PAGAN dini. sufizm akidesi budur.

Yorum Beğen33
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Haber YorumlarıSalih şahin:

1. Menzil Muharebesi

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Haber YorumlarıVEFA:

Bütün tarikat ve cemaatler böyledir arkadaşlar. Bağnazlık ve yobazlık kaynağı bu yerlerden uzak durun. Ahlaklı bir birey olun yeter, gerisi üfürükten teyyare selam söyle o yare!!

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Haber YorumlarıKazım Burulday:

Kurban olun camiye Papaz görünümlü müslümanlar

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Haber Yorumlarıhamit karaaslan:

cahiliyet.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Dünya malı dünyada kalır menzilci din kardeşler

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Bir zamanlar bizde kandırılmıştırk çok şükür erken uyandık

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Haber YorumlarıVEFA:

En büyük tarikat ise Ampul tarikatıdır. Esenliğiniz için alayından uzak durun!..

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