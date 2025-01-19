Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar
Kocaeli Kartepe'de ormanlık alanda dili ve kulakları kesilmiş halde bulunan İsa Turgut, hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde de kesikler olduğu belirlendi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kişi dili ve kulakları kesilmiş vaziyette bulundu.
KURTARILAMADI
Kimliği belirlenen ve özel bir hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki İsa Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turgut'un yakınları da hastaneye akın etti.
BAŞINA BALTAYLA VURULMUŞ
İsa Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun bazı yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri İsa Turgut'un bulunduğu ormanlık alanda olay yeri incelemesi yaptı. Jandarma, zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.