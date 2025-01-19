Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Suadiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kişi dili ve kulakları kesilmiş vaziyette bulundu.

KURTARILAMADI

Kimliği belirlenen ve özel bir hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki İsa Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Turgut'un yakınları da hastaneye akın etti.

BAŞINA BALTAYLA VURULMUŞ

İsa Turgut'un başına baltayla vurulduğu, vücudunun bazı yerlerinde de kesikler olduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri İsa Turgut'un bulunduğu ormanlık alanda olay yeri incelemesi yaptı. Jandarma, zanlı veya zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.