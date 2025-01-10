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Safranbolu'da film gibi soygun! Özel harekat peşlerinden kanyona girdi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar maskeli ve silahlı 3 kişi, bir kuyumcudan yaklaşık 20 kilo altın çalarak kaçtı. Güvenlik güçleri, soyguncuları yakalamak için bölgedeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu'da film gibi soygun

Özel harekat peşlerinden kanyona kadar gitti

Safranbolu'da silahlı, kar maskeli 3 kişi girdikleri kuyumcu dükkanından yaklaşık 20 kilo altın çalarak kaçtı. Soygunculara vatandaşlar müdahale etti. Kaçmayı başarıp kanyona giren soyguncuları yakalamak için özel harekat polisi bölgeye geldi.

Kastamonu'nun Safranbolu ilçesinde yaşanan kuyumcu soygununda 3 zanlı, silahlarını doğrulttukları 3 kişiyi etkisiz hale getirerek yaklaşık 20 kilo altın ile kaçtı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Soygun anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Ellerinde altın dolu çantayla kaçan şahısların etrafa da silah doğrulttuğu görüldü.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BÖLGEDE

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, olayın akşam saat 18.00 civarında bir kuyumcuda meydana geldiğini belirterek, "Bugün akşam 18.00'e doğru Safranbolu ilçemizde bir kuyumcumuzda üç kar maskeli ve eli silahlı kişiler tarafından soygun gerçekleştirildi. En başta şunu söyleyeyim. En büyük tesellimiz ve en büyük sevincimiz herhangi bir vatandaşımızın canına sıkıntının gelmemesi. İş yerinde çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşımızın, esnafımızın herhangi birinin canına sıkıntı gelmemesi bizim en büyük tesellimiz" dedi.

Vali Yavuz, şahısların kaçtıkları bölgede arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Maskeli eli silahlı 3 şahıs kuyumcumuza giriyor. Üç çalışanımızı yere yatırıp etkisiz hale getirdikten sonra sırtlarında getirmiş oldukları çantalarla kuyumcudaki bazı mücevherleri çantalarına doldurarak kaçmak isterlerken gerek emniyet kuvvetlerimiz tarafından gerekse vatandaşlarımız tarafından maskeli ve eli silahlı şahısların kovalanması sonrasında kaçtıkları bölgede sırtlarında çalmış oldukları altınlarla, mücevherlerle iki çanta emniyetimiz tarafından ele geçirildi."

"KISA SÜREDE YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Vali Yavuz, saldırganların üçünün de silahlı olduklarını değerlendirdiklerini belirterek, "Şu anda kaçtıkları yöne doğru hem emniyet müdürlüğümüz tarafından bütün kuvvetimizle birlikte hem jandarmamız tarafından kaçabilecekleri bütün güzergahlarda köy yolları dahil, ana yollarda kapama işlemi yaparak alanı daraltıyoruz. Özel harekat polislerimiz de geliyor. Coğrafya kanyon bölgesi. Biraz mağaraların ve yeşil vadilerin, suyun olduğu bölge. Özel harekat orada gerekli arama ve taramaları yapacaklar. İnşallah kısa süre içerisinde bunu şahısları kısa sürede yakalayıp adalete teslim edeceğiz." dedi.

Safranbolu'da film gibi soygun! Özel harekat peşlerinden kanyona girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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