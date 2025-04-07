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Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı

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Rize'de kadınlar arasında çıkan kavgayı erkekler ayırırken, kavga anı cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde aralarında uzun süredir husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın bir anda tartışmaya başladı.

Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı

BİRBİRLERİNİ YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada kadınlar birbirlerini yerlerde sürükledi. Kavga eden kadınların yanında bulunan çocuklar ise korkudan ağlamaya başladı.

Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı

YOLDAN GEÇEN ERKEKLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

O sırada yoldan geçen erkekler, araya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı

Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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