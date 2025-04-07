Kadınların kavgasını erkekler güçlükle ayırdı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde aralarında uzun süredir husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın bir anda tartışmaya başladı.

BİRBİRLERİNİ YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada kadınlar birbirlerini yerlerde sürükledi. Kavga eden kadınların yanında bulunan çocuklar ise korkudan ağlamaya başladı.

YOLDAN GEÇEN ERKEKLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

O sırada yoldan geçen erkekler, araya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.