Kadın doktor, aldatan kocasını yakalamak için hayatını hiçe saydı

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Brezilya'da tanınmış bir doktor olan Dr. Dayana Segtowich, kocasını aldatırken yakaladığı iddia edildikten sonra, bir kamyonetin kenarına tutunarak sosyal medyada viral oldu. Videoda, Dayana'nın öfkeli bir şekilde kocasına bağırırken aynı zamanda aracın yan aynasını vurup koparmaya çalıştığı görülüyor. Dayana, konuyla ilgili ilk yorumunu Instagram'da yaptı ve takipçilerinden destek mesajları aldı.

Brezilya'da tanınmış bir doktor, kocasını aldatırken yakaladığı iddia edildikten sonra, bir kamyonetin kenarına tutunurken görüntülendi ve görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Çarpıcı videoda Dr. Dayana Segtowich, Cumartesi günü Belem şehrinde kocası araç kullanırken kamyonetin basamağında durduğu görülüyor. Öfkeli Dayana'nın kocasına bağırırken aynı zamanda aracın yan aynasını vurup koparmaya çalıştığı görüntülendi.

Başka bir görüntüde ise Fabrício'nun araç tamamen durduktan sonra dışarı çıktığı ve Dayana'yı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Dayana, olayla ilgili ilk kez Pazar günü Instagram'daki on binlerce takipçisi için spor kıyafetleriyle bir fotoğraf paylaşarak konuya değindi. Instagram hikayesinde "Mesaj gönderen herkese kız kardeşliği için çok teşekkür ederim. Kadınlar ağlamaz, para kazanır ve squat yapar!" yazdı.

Estetik komplikasyonları, cilt ve meme biyopsileri konusunda uzman olan Dayana, geçen hafta Instagram'da paylaştığı bir gönderide mutsuzluğuna işaret etmişti. "Olgunluk, beğenilme ve fark edilme ihtiyacını bırakmayı öğretir. Üzerimizde göz istemediğimizde, gözlerimizi açmayız! Hayatınızı bunu hak edenlerle paylaşın! Gerisi ego için bir bolluktur!" diye yazmıştı.

Video viral olduktan sonraki 24 saat içinde takipçileri ona destek mesajları yağdırdı. Bir takipçi "Neden kendini kocanla böyle bir aşağılanmaya maruz bırakıyorsun? Görüntülerden belli ki seni sevmiyor... Zor olabilir ama her şey düzelecek" yorumunu yaptı. Başka bir takipçi ise "Sana aziz olacağına söz verse bile ona geri dönme. Böyle erkekler asla değişmez! Sen güzel ve harikasın, en iyisini hak ediyorsun" diye yazdı.

Kadın doktor, aldatan kocasını yakalamak için hayatını hiçe saydı

Kadın doktor, aldatan kocasını yakalamak için hayatını hiçe saydı

Kadın doktor, aldatan kocasını yakalamak için hayatını hiçe saydı

Kadın doktor, aldatan kocasını yakalamak için hayatını hiçe saydı

Kadın doktor, aldatan kocasını yakalamak için hayatını hiçe saydı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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