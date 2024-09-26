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Japonya'da 4 kişiyi öldürmekten idama mahkum edilen adam, 56 yıl sonra beraat etti

Japonya'da 4 kişiyi öldürmekten idama mahkum edilen adam, 56 yıl sonra beraat etti
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JJaponya'da 56 yıl önce idam cezası alan Iwao Hakamada (88), yeniden yargılamada beraat etti. 46 yıl idam hücresinde kalan Hakamada, en uzun süre bekleyen mahkum unvanını almıştı. Dava, kanıt şüpheleri nedeniyle yeniden açıldı. Bu olay, Japon adalet sistemine eleştirileri artırdı ve reform çağrılarını güçlendirdi. İnsan hakları savunucuları, uzun gözaltı süreleri ve zorla alınan itiraflar konusunda endişeli. Karar, masum insanların haksız yere hapis yatma riskine dikkat çekti.

Japonya'da uzun yıllar önce yaşanan bir cinayet davası, beklenmedik bir sonuçla noktalandı. 88 yaşındaki Iwao Hakamada, 56 yıl önce dört kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı. Ancak Perşembe günü Shizuoka Bölge Mahkemesi'nde görülen yeniden yargılamada Hakamada beraat etti.

Hakim Koshi Kunii, "Mahkeme sanığı masum buluyor," diyerek kararı açıkladı. Sağlık sorunları nedeniyle mahkemede bulunamayan Hakamada'yı, 91 yaşındaki kız kardeşi Hideko temsil etti.

1968 yılında patronu, patronunun eşi ve iki çocuğunu öldürmekle suçlanan Hakamada, 2014 yılına kadar 46 yıl boyunca idam hücrelerinde kaldı. Bu süre zarfında dünyanın en uzun süre idam sırasında bekleyen mahkumu unvanını aldı.

Davanın yeniden açılmasına, kanıtların güvenilirliği konusundaki şüpheler neden oldu. Özellikle, cinayetten bir yıl sonra bulunan kanlı kıyafetler üzerinde yapılan incelemeler, soruşturmanın güvenilirliğini sorgulatmıştı.

Japonya'da idam cezası hala uygulanmakta ve geniş halk desteği görmektedir. Ancak Hakamada'nın davası, ülkenin adalet sistemine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. İnsan hakları savunucuları, uzun gözaltı süreleri ve zorla alınan itiraflar konusunda endişelerini dile getiriyorlar.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Teppei Kasai, "Bu dava, Japonya'nın 'rehin adalet' sisteminin sadece bir örneği. Şüpheliler uzun süre gözaltında tutuluyor ve itiraf etmeye zorlanıyor," dedi.

Hakamada'nın beraati, Japonya'da savaş sonrası dönemde yeniden yargılama sonucu beraat eden beşinci idam mahkumu olduğunu gösteriyor. Bu karar, ülkenin adalet sisteminde reform çağrılarını güçlendirirken, masum insanların yıllarca hapis yatması riskine de dikkat çekiyor.

Japonya'da 4 kişiyi öldürmekten idama mahkum edilen adam, 56 yıl sonra beraat etti

Japonya'da 4 kişiyi öldürmekten idama mahkum edilen adam, 56 yıl sonra beraat etti

Japonya'da 4 kişiyi öldürmekten idama mahkum edilen adam, 56 yıl sonra beraat etti

Japonya'da 4 kişiyi öldürmekten idama mahkum edilen adam, 56 yıl sonra beraat etti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

İnsan Hakları Japonya 3-sayfa Japonya Mahkum Mahkum Hukuk Dünya Masum Japon

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Yorumlar (1)

ekrem celebi :

bır genclık gıttı hapiste..yazık bazen şerıat ıdam dıyoruz yaaa o kişi gercekten sucsuzsa..muallakta kalanlara kesın kanıt olanlara ıdam değilde mesela gecen polısımızı sehıt edenlere ve onu koruyanlara caspermıdır nedır onlara ıdam gelmelı

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