İzmir Kınık'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Başladı
İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan 5 uçak ve 7 helikopter, karadan ise 28 arazöz ve ekipler müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın saat 13.19'da Kınık Hamzahocalı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 7 helikopter ile havadan 28 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozerle de karadan müdahale ediyor.
Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa