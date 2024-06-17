Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Çiçek Adası'nda gece saatlerinde çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirdi. Küle dönmüş arazide bir tavşanın can havliyle kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Seferihisar ilçesinde çıkan yangın sonucu Çiçek Adası tamamen yanarak küle döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir tavşanın yangından kaçtığı görüldü.

İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü

ÇİÇEK ADASI TAMAMEN YANDI

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çiçek Adası'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede tüm adayı etkisi altına aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü

ALEVLERİN ARASINDA KALAN TAVŞAN CAN HAVLİYLE KAÇTI

Çıkan yangın, adanın tamamını küle çevirirken adada yaşayan hayvanların ölümleri görenleri derinden üzdü. Bir tavşanın ise yangından can havliyle kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşlar, hayvanların yanarak can vermesinin yürek burktuğunu ifade etti.

İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü

ÇOK SAYIDA HAYVAN YANARAK CAN VERDİ

Öte yandan yetkililer adada yaptıkları incelemelerde, çok sayıda hayvanın yanarak can verdiğini tespit etti.

İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seferihisar İzmir Hayvan Hakları Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Saadet ve Gelecek Partileri 'Abdullah Gül' iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok

Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

 Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye 'asgari ücret' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
500

Yorumlar (5)

Basak Ramovic:

Bakalım Akp hukumeti kime peşkeş çekecek adayı.

12
4
yanıtYanıtla
Eko cCc:

Önümüzde ki günlerde oraya koskoca bir otel dikerlerse hiç şaşırmayın

6
4
yanıtYanıtla
MEHMET EMİN BİRGÜL:

pardon orman genel müdürlüğü ekipleri müdahalesi sonra mı söndürüldü (°-°) zaten yanacak biyer kalmamış ki kendiliğinden sönmüştür

7
1
yanıtYanıtla
Ata_Mete:

Yunan adası değil herhalde..,kül olduğuna göre!

6
2
yanıtYanıtla
Jack Bigger:

Bir ada söndürülemez olamaz! Hotel is loading.....

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title