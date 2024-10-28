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İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

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İstanbul'da bebeklerin ölümüne neden olan yenidoğan çetesini çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in, yaptığı bir hamleyle soruşturmanın kaderini değiştirdiği ortaya çıktı. Engin'in soruşturma kapsamında çeteye haber veren denetçileri dinlemeye aldırıp, çeteye bilgi veren şahısları da tespit ettiği öğrenildi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan " Yenidoğan Çetesi" ile ilgili her gün yeni ayrıntı ortaya çıkıyor. Çeteyi çökerten Yavuz Engin'in soruşturma sürecinde kritik bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

SAVCI ENGİN, ÇETEYE HABER VEREN DENETÇİLERİ DE DİNLETMİŞ

Cumhuriyet Savcısı Engin, soruşturma hakkında çeteye bilgi veren denetçileri de dinlettiği öğrenildi. Engin'in kritik hamlesiyle çeteye bilgi sağlayan diğer şahıslar da tespit edildi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, konuyla ilgili olarak iki şüpheliden Hakan Doğukan Taşçı ve Şeyhmus Çelik'in aralarında yaptığı telefon konuşmasını paylaştı. O konuşmalar şu şekilde:

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Dedim, "Hocam napıyorsun?" falan, Bağcılar'da staj yaptığım zaman tanışıyorduk onunla.

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI:"İyi," falan dedi, "Gel, bir beş dakika sigara içelim."

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı hı.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Çekti beni köşeye, dedi ki "Çabuk, hemen şu dediklerimi yap."

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı.

İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

"BUNLARI YAPARSAN TEKRAR DENETLEMEYE GELMİŞ GİBİ BAKARIM"

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: "Bunları yaparsan," dedi, "tekrar denetlemeye gelmiş gibi bakarım."

ŞEYHMUS ÇELİK: Hıı.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Sonra bir iki şey söyledi, onları hemen ayarladık.

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Tekrar denetime geliyormuş gibi yaptı.

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Tekrar baktı, bir iki şeyden geçirdi bizi ama...

ŞEYHMUS ÇELİK: Hı.

"ÇOCUK ÖLÜMÜ DİYOR; BU SİZİN BAŞINIZA BELA OLACAK DİYOR"

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Yani büyük sıkıntı, "Çocuk ölümü diyor; bu sizin başınıza bela olacak," diyor. Ayrıca, "Sizde farklı bir şey var," diyor. "Hakkınızda gizli bir dava var," diyor, "yaklaşık üç dört ay önceden açılmış."

ŞEYHMUS ÇELİK: Ne davası?

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Hocam, "Dava var," diyor, "Hakkınızda dava var... Sağlık İl Sağlık Müdürü, yani Sağlık Bakanı'ndan sonraki en yetkili kişi, size kafayı takmış," diyor.

ŞEYHMUS ÇELİK: Hee.

İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

"HEPİNİZ BU ÖRGÜTLEŞME GİBİ BİR DAVANIN İÇİNDESİNİZ DEDİ"

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: "Haberiniz olsun, gizli bir dava var hakkınızda," diyor. "Hepiniz bu örgütleşme gibi bir davanın içindesiniz," dedi. O yüzden "Hemen işten ayrıl, kendini kurtar," dedi.

ŞEYHMUS ÇELİK: İşten ayrıl, hee.

"DİREKT YARIN SABAH GEL, İSTİFANI VER"

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Evet, "Hiç bekleme," dedi, "Direkt yarın sabah gel, istifanı ver. Sakın uzak dur, başın belaya girer," dedi. Ben de "Tamam hocam," dedim.

ŞEYHMUS ÇELİK: Hee, valla ben de zaten ay başında düşünüyorum, ben de düşünüyorum.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Yok, ben ay başını valla beklemeyeceğim hocam, Fırat Hoca'ya da söyledim ben, yok.

ŞEYHMUS ÇELİK: Bir şey olmaz. Ne diyor o, o ne diyor?

İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Cumhuriyet Savcısı Yenidoğan Çetesi Yenidoğan İstanbul 3-sayfa Hukuk Yaşam Suç

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