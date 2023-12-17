Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi

Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir'den de hissedildi. Yalova Belediyesi'nin sosyal medya hesabından açıklamada, "Şu an için acil komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allahım beterinden korusun, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında saat 23.53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi.

DEPREM, İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem, Yalova, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise Marmara Denizi, Yalova açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak rapor etti.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDEN İLK AÇIKLAMA

Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, " Marmara Denizi'nde merkez üssü Çınarcık olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu an için acil komuta merkezimize gelen herhangi bir olumsuz durum yoktur. Allahım beterinden korusun, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

Çınarcık Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Geçmiş olsun Çınarcık. Merkez üssü Marmara Denizi Çınarcık olan ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilen 4.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun! Allah beterinden korusun !" denildi.