Şişli'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Şişli'de ters yöne giren bir sürücünün kaldırımdaki yayalara çarptığı faciada ağır yaralanan Anıl Püsküllü bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Püsküllü'nün ölümüyle faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Püsküllü'nün ATM'den para çektikten sonra iş yerine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrendi. İfadesinde olay sırasında baygın olduğunu öne süren sürücü ise tutuklandı.
- Şişli'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
- Kazada ağır yaralanan Anıl Püsküllü (30) hastanede hayatını kaybetti.
- Otomobil sürücüsü Ekrem Y. 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklandı.
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde önceki gün saat 16.30 sıralarında facia yaşandı. İddiaya göre; cadde üzerinde seyreden otomobil sürücüsü, ters yöne girmesi sebebiyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşamıştı.
YAYALARIN ARASINA DALDI
Tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden araç sürücüsü, gaza basıp hızını artırınca önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarpmıştı.
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılar Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
HAYATINI KAYBEDENLER 3'E YÜKSELDİ
Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Anıl Püsküllü (30) ise bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan E.Y., A.P. (30), U.B. (39), E.B. (62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
ATM'DEN PARA ÇEKİP İŞ YERİNE DÖNÜYORDU
Püsküllü'nün ATM'den para çektikten sonra iş yerine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Ayrıca Püsküllü'nün kazanın yaşandığı yere yakında bir yerde bulunan doğal gaz firmasında şoför olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
Püsküllü'nün cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Seyrantepe'de bir camide kılınmasının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
"BAYILMA HASTALIĞIM VAR" SAVUNMASI
Kaza sonrası yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü Ekrem Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ekrem Y. adliyeye sevk edildi. Ekrem Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde bayılma rahatsızlığı olduğunu, olay esnasında da baygın olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde kazanın olduğunu fark ettiğini söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen Ekrem Y., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.