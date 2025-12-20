Haberler

Şişli'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Şişli'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Güncelleme:
Şişli'de ters yöne giren bir sürücünün kaldırımdaki yayalara çarptığı faciada ağır yaralanan Anıl Püsküllü bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Püsküllü'nün ölümüyle faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Püsküllü'nün ATM'den para çektikten sonra iş yerine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrendi. İfadesinde olay sırasında baygın olduğunu öne süren sürücü ise tutuklandı.

  • Şişli'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
  • Kazada ağır yaralanan Anıl Püsküllü (30) hastanede hayatını kaybetti.
  • Otomobil sürücüsü Ekrem Y. 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklandı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde önceki gün saat 16.30 sıralarında facia yaşandı. İddiaya göre; cadde üzerinde seyreden otomobil sürücüsü, ters yöne girmesi sebebiyle bir motosiklet sürücüsü ile tartışma yaşamıştı.

Şişli'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

YAYALARIN ARASINA DALDI

Tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden araç sürücüsü, gaza basıp hızını artırınca önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarpmıştı.

Şişli'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldiHayatını kaybeden Hakan Dündar

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılar Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şişli'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldiHayatını kaybeden Necmiye Kurtuluş Çelik (sağda)

HAYATINI KAYBEDENLER 3'E YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Anıl Püsküllü (30) ise bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan E.Y., A.P. (30), U.B. (39), E.B. (62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Şişli'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldiAnıl Püsküllü

ATM'DEN PARA ÇEKİP İŞ YERİNE DÖNÜYORDU

Püsküllü'nün ATM'den para çektikten sonra iş yerine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Ayrıca Püsküllü'nün kazanın yaşandığı yere yakında bir yerde bulunan doğal gaz firmasında şoför olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Şişli'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Püsküllü'nün cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Seyrantepe'de bir camide kılınmasının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şişli'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

"BAYILMA HASTALIĞIM VAR" SAVUNMASI

Kaza sonrası yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü Ekrem Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ekrem Y. adliyeye sevk edildi. Ekrem Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde bayılma rahatsızlığı olduğunu, olay esnasında da baygın olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde kazanın olduğunu fark ettiğini söylediği öğrenildi.

Şişli'deki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Ekrem Y., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHALCHN:

Kazada olenlerin fotograflarini oyle bir veriyorsunuz ki kazayi yapan adam sanip insanin agzini bozduruyorsunuz. Ya sabir ya selamet

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

bayılma hastalığın varsa araba kullanmayacaksın… !T

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title