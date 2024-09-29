İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurmaya başladı

İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İsrail'le uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirten Yemen'deki İran destekli Husiler ise yaptığı açıklamada, "Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak." dedi.

İSRAİL, YEMEN'İ VURMAYA BAŞLADI

İsrail, Yemen'e hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na hava saldırıları düzenlendiğini belirterek, saldırıda çok sayıda savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı kullanıldığını aktardı. Ordu, Husilerin söz konusu limanları İran'dan silah ve petrol dahil olmak üzere askeri amaçlı sevkiyatlar için kullandığını belirterek, saldırıların Husilerin İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

HUSİLER: İSRAİL'LE UZUN SOLUKLU BİR SAVAŞA GİRECEĞİZ

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail ile uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirtti. Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, İsrail ordusundan yapılan "Husilerin de zamanının geleceği" şeklindeki açıklamaya tepki gösterdi.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR SAVAŞ"

Bin Amir, "26sep.net" sitesine yaptığı açıklamada, "İsrail, 'Yemen'in de vakti gelecek' diyor. Yemenliler ise 'O vakit gelinceye kadar beklemeyeceğiz' diyor. Allah'ın izniyle ilerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak. Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak." ifadesini kullandı.

LÜBNAN'DAKİ SON SALDIRIDA 21 KİŞİ CAN VERDİ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kentini hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye bugün düzenlediği hava saldırılarında 42 kişinin öldüğünü, son iki gün içinde öldürülenler arasında 14 sağlık çalışanının bulunduğunu bildirmişti.