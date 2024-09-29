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İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurmaya başladı

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İsrail ordusu Lübnan'ın ardından Yemen'de de saldırılarını artırdı. Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na hava saldırıları düzenlenirken, Yemen'deki İran destekli Husiler yaptığı açıklamada, İsrail'le uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirterek, "Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. İsrail'le uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirten Yemen'deki İran destekli Husiler ise yaptığı açıklamada, "Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak." dedi.

İsrail, Yemen'deki Limanlara Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL, YEMEN'İ VURMAYA BAŞLADI

İsrail, Yemen'e hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Ras Isa Limanı'na hava saldırıları düzenlendiğini belirterek, saldırıda çok sayıda savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı kullanıldığını aktardı. Ordu, Husilerin söz konusu limanları İran'dan silah ve petrol dahil olmak üzere askeri amaçlı sevkiyatlar için kullandığını belirterek, saldırıların Husilerin İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsrail, Yemen'deki Limanlara Hava Saldırısı Düzenledi

HUSİLER: İSRAİL'LE UZUN SOLUKLU BİR SAVAŞA GİRECEĞİZ

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail ile uzun soluklu bir savaşa gireceklerini belirtti. Husilere bağlı sözde Savunma Bakanlığı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, İsrail ordusundan yapılan "Husilerin de zamanının geleceği" şeklindeki açıklamaya tepki gösterdi.

İsrail, Yemen'deki Limanlara Hava Saldırısı Düzenledi

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR SAVAŞ"

Bin Amir, "26sep.net" sitesine yaptığı açıklamada, "İsrail, 'Yemen'in de vakti gelecek' diyor. Yemenliler ise 'O vakit gelinceye kadar beklemeyeceğiz' diyor. Allah'ın izniyle ilerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak. Bu, uzun ve geri dönüşü olmayan bir savaş olacak." ifadesini kullandı.

LÜBNAN'DAKİ SON SALDIRIDA 21 KİŞİ CAN VERDİ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kentini hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye bugün düzenlediği hava saldırılarında 42 kişinin öldüğünü, son iki gün içinde öldürülenler arasında 14 sağlık çalışanının bulunduğunu bildirmişti.

İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurmaya başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa İsrail Lübnan Yemen Dünya İran

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Yorumlar (10)

Cafer KILIÇ:

İsrail ortadoguyu kan gözyaşına çevirdi bu savaş daha çok devam eder İsrail amerika ve diğer ülkelerden destek alıyor İslam ülkeleri hiç bir şey yapmıyor

35
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şahabettin Ayyıldız:

Müslümanlar uyumaya devam

35
2
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Temha Arak:

kuduz kopek gibi sardi dur akalim

19
1
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Alper Turk:

Allah israili korusun

1
19
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Özcan Özcan:

BİZ HAMAS,HİZBULLAH GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN DEĞİL FİLİSTİNLİ LÜBNANLI MAZLUM İNSANLARIN YANINDAYIZ!

6
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Kuscubasi:

Vurduğu heryer 5-10 yıl önce karışmış iç savaş çıkmış yerler. Herşey basit

14
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Savas Ozturk:

Wow süpersiniz ! İşte budur

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batuu34:

Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdılar :) Şu an orta Doğu'nun bu hale gelmesinin tek sorumlusu HAMAS dır.

2
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umut mergen:

nerdesin müsluman selaman

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Emre null:

keser döner sap döner gün gelir hesap döner boyle olmasi daha iyi boylece tüm Müslüman ülkelerin israile saldirmasi savaşması demek kimbilir belki de Allah in tuzağı bu adamlar herseye güçlerini yeteceğini sanıp simaracaklar ama sonunda sert bir kayaya rastlayacaklar

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