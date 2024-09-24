Savaş Türkiye sınırlarına mı geldi? 'İsrail Suriye'yi vurdu' iddiası

Orta Doğu'da gerilim artmaya devam ediyor. İsrail merkezli Haaretz'in haberine göre İsrail ordusu Suriye kıyısındaki liman kenti Tartus'a hava saldırısı düzenledi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye hava savunma sistemlerinin füzelere karşılık verdiğini duyurdu. Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları da İsrail'e ait hava araçlarının Tartus'ta çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını iddia etti.

RUSYA'YA AİT ÜS BULUNUYOR

Tartus'ta Rusya Donanması'na ait askeri üs bulunurken, saldırıda can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İSRAİL VE ŞAM YÖNETİMİNDEN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin batısındaki Tartus ilinde birden fazla noktaya hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü. Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Tartus'ta çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını iddia etti. Saldırıların sürdüğü ve rejime ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye devam ettiği ileri sürüldü. İsrail ve Şam yönetiminden olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL, 2011'DEN BU YANA SALDIRILAR DÜZENLİYOR

İsrail'e ait savaş uçakları 9 Eylül'de Suriye'nin Hama ve Tartus illerinde birden fazla askeri noktaya 15 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 16 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı. Tartus ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının da bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

LÜBNAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırdığı diğer ülke Lübnan'da ise bilanço giderek ağırlaşıyor. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, gün içinde Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesine üçüncü defa hava saldırıları düzenlediği duyuruldu. Savaş uçaklarının Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğu ileri sürülen 1500 noktayı, insansız hava araçlarının da yüzlerce noktayı vurduğu belirtildi. İsrail ordusu, Lübnan'a pazartesi sabahından bu yana 2 binden fazla bomba attığını ilan etti. Aynı şekilde İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırılacaklarını belirterek "Hizbullah'a nefes aldırmayacaklarını, saldırılarını hızlandırmaya devam edeceklerini" söyledi. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ile doğusundaki kasaba ve köylere "benzeri görülmemiş şekilde" düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verdi. Ebyad, İsrail'in Lübnan'ın kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısının 558'e, yaralananların sayısının ise 1835'e yükseldiğini aktardı.

HİZBULLAH, İSRAİL ASKERİ ÜSSÜNÜ HEDEF ALDIĞINI DUYURDU

Hizbullah'ın son açıklamalarında "Lübnan'ı ve halkını korumak" ifadesini kullanması dikkati çekti. Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun kuzey komutanlığına bağlı Nimra üssünü roketlerle, Hayfa'nın güneyindeki Eliakim üssünü de "Fadi-2" tipi füzeyle hedef aldığını açıkladı. Ayrıca Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kenti yakınlarında bulunan Shimshon askeri üssünü envanterinden ilk defa kullandığı "Fadi-3" füzesiyle hedef aldığını duyurdu. Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle sahil kenti Hayfa çevresindeki yerleşimlerde saldırı alarmları çaldı. İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada infilak etmesi üzerine patlama sesleri duyuldu, gökyüzünde dumanlar görüldü. İsrail polis sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, havada imha edilen roketlerin bazı parçalarının Hayfa yakınlarındaki Krayot yerleşimi ile kuzeydeki sahil kenti Akka ve Batı Celile bölgesine düştüğünü, Akka yakınlarında bazı araçlarda hasar oluştuğunu bildirdi. Sosyal medyada, Lübnan'dan atılan roketlerin kuzeyde bazı noktalarda açık alanlara isabet ettiği görüntüler paylaşıldı. İsrail basını, Lübnan'dan son bir saat içinde yaklaşık 60, gün içinde ise toplam 160 kadar roket atıldığını belirtti.

İSRAİL HİZBULLAH KOMUTANLARINDAN KUBEYSİ'NİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öğleden sonra düzenlenen hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Beyrut'ta Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesine İsrail Hava Kuvvetlerince saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırının hedefinde Kubeysi'nin olduğu ve Hizbullah komutanının bombardımanda öldüğü aktarıldı. Kubeysi'nin Hizbullah'ın füze ve roketlerden sorumlu komutanı olduğu ileri sürüldü.

İSRAİL, SAVAŞI SURİYE'YE TAŞIYOR

İsrail, bir yıldır havadan, karadan ve denizden bombaladığı, on binlerce sivili katlettiği Gazze'nin ardından önce Lübnan'a saldırdı. Bu akşam saatlerinde Suriye'nin liman kenti Tartus'a saldırdığı bilgisi geldi. İsrail basınının duyurduğu habere göre, İsrail savaş uçakları, Rusya Donanması'na ait askeri üssün bulunduğu Suriye'nin batısında yer alan Tartus şehrini vurdu. Tartus'un vurulduğuna ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.