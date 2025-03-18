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Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! 2'si ağır çok sayıda yaralı asker var

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Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kışla içinde kendi aralarında yaptığı futbol maçında kavga çıktı. Türk askerlerinin de dahil olduğu kavgada 2'si ağır çok sayıda asker yaralandı. Isparta Valisi Abdullah Erin yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerin kendi aralarında yaptıkları futbol maçı sonrası tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

TÜRK ASKERLERİ DE MÜDAHİL OLDU

Türk askerlerinin de müdahil olduğu kavgada çok sayıda asker yaralanırken kışlaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Kışla içerisinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan hafif yaralı Türk askerleri taburcu edilirken Şehir Hastanesi'nde tedavi edilen Somali uyruklu askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu ve entübe edilerek ameliyata alındığı öğrenildi.

Isparta'da askeri kışlada çıkan kavga! 2 Somalili ağır yaralı

"ÇOĞU ASKER AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ"

Konuyla ilgili Isparta Şehir Hastanesi'ne gelerek olay hakkında bilgi alan ve yaralı askerleri ziyaret eden Isparta Valisi Abdullah Erin konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada; "Bugün akşam saatlerinde saat 21.00 civarında Isparta merkezde bulunan Piyade Komando Eğitim Tugayı'nda eğitim gören Somali uyruklu askerlerden iki grup arasında futbol maçı sonrası bir kavga olayı meydana geldi. Bu kavgaya askerlerimiz kısa süre içerisinde müdahale ederek kontrol altına aldılar. Bu olay sırasında gerek Somali uyruklu gerekse kendi askerlerimizde hafif tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar meydana geldi. Emniyet ekiplerimiz de olay tedbirlerine yardımcı olmak amacıyla olay yerine sevk edildi. Sağlık teşkilatımız ambulanslarla Somalili ve kendi askerlerimizi Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemize sevk ettiler. Buralarda tıbbi müdahaleler gerçekleşti. Çoğu asker ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi" şeklinde konuştu.

Isparta'da askeri kışlada çıkan kavga! 2 Somalili ağır yaralı

Vali Erin, "Yaralılar arasında durumu kritik olarak değerlendirebileceğimiz 2 tane Somalili asker var. Onlar içinde gerekli müdahaleler yapılıyor. Umarım bu müdahaleler sonrasında onlarda sağlıklarına kavuşurlar" dedi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Isparta'da askeri kışlada çıkan kavga! 2 Somalili ağır yaralı

Isparta'da askeri kışlada çıkan kavga! 2 Somalili ağır yaralı

Somalili askerlerin eğitildiği kışlada büyük kavga! 2'si ağır çok sayıda yaralı asker var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Isparta Valisi Abdullah ERİN, Mardinlidir, Mardinin gururu!

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Haber Yorumlarıxry2prpdp5:

disiplin sıfır askerde

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Haber YorumlarıKara_kalem:

KAVGADAN DAHA GARİP OLAN ARTIK TSK EMİR KOMUTA SEVİYESİ DÜRÜĞÜNÜ GÖSTERİR İKİNCİSİ DETAYA SAHİP DEĞİLİM AMA TSK BÜNYESİNDE Kİ EĞİTİM ALAY TUGAYLAR İÇİİLERİNE BAĞLANIP VALİLİK EMRİNEMİ VERİLDİ SANIRIM TSK TAMAMEN SİVİL YÖNETİMW DEVİRESİLDİ TSK KİMSE ZİYARET ETMİYOR DURUM HAKKINDA AÇIKLA YAPMIYOT VALİLİK ŞAKA GİBİ ÜLKENİN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ AYAR TUTMAZ ALLAH KAYIRA

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Haber Yorumlarıoturan:

Bu ne disiplinsixlik acilen o komutan görevden alınmalı. Akp sonunda askeriyeyi de bozdu

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Haber YorumlarıAlp AY:

KOMANDOLAR NEYİN KAVGASI BU

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Haber Yorumlarıahmet:

yok artık bu nasul bir rezillktir.

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Haber YorumlarıCece Cece:

ALLAH akıl fikir versin

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