İmralı Adası'nda batan gemideki mürettebat arama çalışmaları devam ediyor

İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmaları 4. gününe girerken, sabah erken saatlerde hazırlıklarını yapan dalgıçlar batık gemiye yeniden dalış gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemide bulunan 6 mürettebattan biri olan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dün gerçekleştirilen dalışta gemide olduğu tespit edilerek çıkartılmış ve Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Diğer 5 mürettebatı arama çalışmaları gece boyunca da devam ederken, bu sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları hız kazandı. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerinde dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar denizin altındaki köpekbalıklarına karşı özel kafes sistemiyle dalış gerçekleştirdi. Jandarma, NAK, ANDA, AKUT, AFAD ekipleri de sahil kesimlerinde arama çalışmaları yapıyor.

Vali Mahmut Demirtaş'ın Karacabey Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan kriz merkezine gelmesi beklenirken, mürettebatın yakınları da kriz merkezinde umutlu bekleyişini sürdürüyor. - BURSA