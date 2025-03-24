İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen protesto gösterilerinde polisle göstericiler arasında zaman zaman arbedeler de yaşandı. Çıkan gerginlikte polis izinsiz gösterilere müdahalede bulunurken çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

SARAÇHANE'DE İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ

Saraçhane'de protesto düzenleyen gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı. Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.

KOCAELİ'DE POLİSTEN GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE: EN AZ 50 GÖZALTI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek için tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli genelinde de 51 noktada ön seçim ve dayanışma sandığı kuruldu. Oy verme ve sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan İzmit İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan gruba seslenen CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, 254 bin 64 kişinin seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini açıkladı. Daha sonra grup, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi'nde yürümek ve slogan atmak istedi. Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) grubu müdahale edip, biber gazı sıktı. Grup dağıtılırken, 50'in üzerinde kişi gözaltına alındı.

ANKARA'DA POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA 'İMAMOĞLU' ARBEDESİ; GÖZALTILAR VAR

İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara'da da protesto edildi. Kızılay Güvenpark'ta toplanan grup slogan atıp, pankart ve döviz taşıdı. Daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde yürümek isteyen grup, kendilerini durdurmak isteyen polislere meşale, şişe ve yanıcı madde attı. Grup ile polisler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Meşrutiyet Caddesi girişine bariyer kuran polis, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesinin ardından grup dağılırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

BURSA'DA 'İMAMOĞLU' GERGİNLİĞİ; CHP İL BAŞKANI GÖZÜNDEN YARALANDI, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Bursa Millet Bahçesi'nde toplanan grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Yaşanan gerginlik arbedeye dönüşürken, torpil ve meşale gibi yanıcı madde atan göstericilere polis müdahale etti. TOMA'yla su sıkan polis ekipleri biber gazı da kullandı. Öte yandan, çok sayıda göstericinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP İL BAŞKANI YARALANDI

Müdahale sırasında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da gözünden yaralandığı öğrenildi. CHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen protesto gösterisinde polis müdahalesi sonucu yaralandı. Yeşiltaş'ın tedavisi hastanede devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

ANTALYA'DA 'İMAMOĞLU' GERGİNLİĞİ; GÖZALTILAR VAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Antalya'da da akşam saatlerinde protesto edildi. Cumhuriyet Meydanında toplanan Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, buradaki protestonun ardından yürüyüşe geçti. Akdeniz Üniversitesi kampüsü önüne gelen grup, polisin uyarılarına rağmen kampüs içine girmeye çalışınca müdahale başladı. Polis, havai fişek de atan göstericilere TOMA aracından su sıkarak müdahale etti. Göstericilerden bazıları, TOMA aracı önünde şınav çekti, bazıları da aracın üzerine çıktı. Çevik kuvvet ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Kaynak: İHA ve DHA