Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti

Aydın'da, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 29 yaşındaki Ayşe Cihan Harman yaşamını yitirdi, sürücü eşi ve 1 yaşındaki kızı yaralandı. Çiftin, geçen yıl dünyaya gelen kızlarının doğduğundan beri görme bozukluğu yaşadığı için Aydın'da özel bir hastanede yapılan operasyonla ilk kez gördüğü ve Harman Ailesi'nin bu mutlulukla evlerine dönüş yaptıkları sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Bir aileyi parçalayan kaza, Aydın- Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde meydana geldi. 29 yaşındaki Hayrettin Harman yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazazede Hayrettin Harman ile 1 yaşındaki kızı hastanede tedavi altına alınırken Ayşe Cihan Harman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DOĞDUĞUNDAN BERİ ANNESİNİ HİÇ GÖREMEDİ

Üzücü kazanın ardından ise yürek parçalayan bambaşka bir ayrıntı ortaya çıktı. Hayrettin Harman ile Ayşe Cihan Harman çiftinin, geçen yıl 7,5 aylık dünyaya gelen kızları D. Harman'ın gözlerinde görme bozukluğu olduğu öğrenildi. Doğduğundan beri görme bozukluğu yaşayan Harman çiftinin kızları, Aydın'da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla ilk kez görmeye başladı.

İLK KEZ GÖRDÜĞÜ ANNESİNİ DAKİKALAR SONRA KAYBETTİ

Korkunç kaza ise hastaneden taburcu olan Harman Ailesinin bu mutlulukla evlerine dönüş yaptıkları sırada meydana geldi. 1 yaşındaki bebek, ilk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti. Aile dramının yaşandığı olaydan geriye ise mutlu günlerinde çektikleri fotoğraflar kaldı.