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Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti

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Muğla'da ikamet eden Hayrettin ve Ayşe Cihan Harman çiftinin geçen yıl dünyaya gelen kızları doğuştan görme bozukluğu ile mücadele ediyordu. Kızlarının gözlerini hayata açtığı gün, Harman ailesi hastaneden taburcu olup evlerine dönerken trafik kazası geçirdi. Olayda Ayşe Harman hayatını kaybetti.

Aydın'da, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 29 yaşındaki Ayşe Cihan Harman yaşamını yitirdi, sürücü eşi ve 1 yaşındaki kızı yaralandı. Çiftin, geçen yıl dünyaya gelen kızlarının doğduğundan beri görme bozukluğu yaşadığı için Aydın'da özel bir hastanede yapılan operasyonla ilk kez gördüğü ve Harman Ailesi'nin bu mutlulukla evlerine dönüş yaptıkları sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Bir aileyi parçalayan kaza, Aydın- Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde meydana geldi. 29 yaşındaki Hayrettin Harman yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazazede Hayrettin Harman ile 1 yaşındaki kızı hastanede tedavi altına alınırken Ayşe Cihan Harman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti

DOĞDUĞUNDAN BERİ ANNESİNİ HİÇ GÖREMEDİ

Üzücü kazanın ardından ise yürek parçalayan bambaşka bir ayrıntı ortaya çıktı. Hayrettin Harman ile Ayşe Cihan Harman çiftinin, geçen yıl 7,5 aylık dünyaya gelen kızları D. Harman'ın gözlerinde görme bozukluğu olduğu öğrenildi. Doğduğundan beri görme bozukluğu yaşayan Harman çiftinin kızları, Aydın'da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla ilk kez görmeye başladı.

Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti

İLK KEZ GÖRDÜĞÜ ANNESİNİ DAKİKALAR SONRA KAYBETTİ

Korkunç kaza ise hastaneden taburcu olan Harman Ailesinin bu mutlulukla evlerine dönüş yaptıkları sırada meydana geldi. 1 yaşındaki bebek, ilk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti. Aile dramının yaşandığı olaydan geriye ise mutlu günlerinde çektikleri fotoğraflar kaldı.

Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti

Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti

Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti

Trafik kazasında yürek yakan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ayşe Harman Ayşe Cihan trafik Muğla Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

GÖKHAN UZUNALİ :

Ay Allah'ım ne büyük bir acıdır bu. Ahhhhhh ahh kime üzüleceğimi bilemedim. Annesiz kalan yavruya mı, ölene kadar vicdan azabı yaşayacak babaya mı vefat eden anneye mi. Ahhhhh keşke okumasaydım bu haberi. Çok üzüldm çokkk

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GÖKHAN UZUNALİ :

Şu yoruma dislike atan şahısa tavsiyem; kalbini yerinden sök, git onu kezzapla yıka tekrar yerine tak...!

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yanıt2
ASar Gnc:

Allahim sen yardim et....

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2
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