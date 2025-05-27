İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
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İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik
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Akciğer kanseri nedeniyle vefat eden usta müzisyen İlhan Şeşen, son yolculuğuna uğurlandı. Veda töreninden sonra binadan indirilmek üzere asansöre konulan Şeşen'in tabutu, meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık yarım saat asansörde mahsur kaldı. Sunay Akın, "Son yolculuğuna uğurlarken yine gitmek istemedi İlhan Ağabey. Asansörde kaldı." dedi.

Türk Pop Müziği'nin nam-ı diğer amcası İlhan Şeşen, dün 76 yaşında hayata veda etti. 'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023'te akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

TABUTU DAKİKALARCA ASANSÖRDE KALDI

Şeşen için Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törenin ardından İlhan Şeşen'in naaşı, cenaze aracına götürülmek üzere zabıtalar, imam ve tören mangası eşliğinde asansöre bindirildi. Ancak asansör ara katta arızalanarak durdu.

İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Şeşen'in cenazesi, imam ve görevli tören mangası yaklaşık yarım saat boyunca asansörde mahsur kaldı. O sırada sanatçının yakınları ve sevenleri büyük bir üzüntüyle dışarıda bekledi. Ekiplerin müdahalesiyle asansörün kapıları açıldı ve içeridekiler dışarı çıkarıldı. Şeşen'in cenazesi törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Şakirin Camii'ne götürüldü.

İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

"İLHAN AĞABEY GİTMEK İSTEMEDİ"

Cenaze aracının önünde duygusal bir konuşma yapan Sunay Akın "Veda gecesinde burada sandalyede oturuyordu İlhan Ağabey. Zorla götürdük onu... Ve şimdi son yolculuğuna uğurlarken yine gitmek istemedi İlhan Ağabey. Asansörde kaldı." dedi.

İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Şeşen için Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze4 namazına sanat dünyasından çok sayıda isim, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İlhan Şeşen'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

"KONUŞAMIYORDU ARTIK, DUYMUYORDU"

Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan eşi Arzu Şeşen, "Konuşamıyordu artık. Duymuyordu. Son iki ayı el ele böyle geçirdik. Böyle de bitti. Her şey bitti gitti" ifadelerini kullandı.

İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

"BABAM ALÇAK GÖNÜLLÜ İYİ BİR ADAMDI"

İlhan Şeşen'in oğlu Fuat Şeşen, "Babam birçok insanda kendine küçük-büyük bir yer edinmiş, alçak gönüllü iyi bir adamdı" diyerek babasının tedavi sürecinde aktif rol alan doktorlara ve sevenlerine teşekkür etti.

İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

"HAYALİNİN PEŞİNDEN KOŞMUŞ İNSANLARDAN BİRİ"

Kızı Melis Şeşen Kılman ise, "Bir tek şunu söyleyebilirim, hayalinin peşinden koşmuş insanlardan bir tanesi. En saygı duyduğum şey. Hayalinin peşinden koşacak cesareti vardı. Ona şahit olmak güzel bir şey" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

25 SENEDİR NE DOĞRUKİ

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

15 dakika Asansör de tabutun içinden ses duyulsaydı vay o zabıtaların haline oralar su ile dolardı.

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

100 yıldır Doğru olmayan herşey , Kamal’dan sebep..

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Gitmek istememiş giden gitti inanmak istemesen de Sunaycığım.

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