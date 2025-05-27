İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Türk Pop Müziği'nin nam-ı diğer amcası İlhan Şeşen, dün 76 yaşında hayata veda etti. 'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023'te akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

TABUTU DAKİKALARCA ASANSÖRDE KALDI

Şeşen için Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törenin ardından İlhan Şeşen'in naaşı, cenaze aracına götürülmek üzere zabıtalar, imam ve tören mangası eşliğinde asansöre bindirildi. Ancak asansör ara katta arızalanarak durdu.

Şeşen'in cenazesi, imam ve görevli tören mangası yaklaşık yarım saat boyunca asansörde mahsur kaldı. O sırada sanatçının yakınları ve sevenleri büyük bir üzüntüyle dışarıda bekledi. Ekiplerin müdahalesiyle asansörün kapıları açıldı ve içeridekiler dışarı çıkarıldı. Şeşen'in cenazesi törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Şakirin Camii'ne götürüldü.

"İLHAN AĞABEY GİTMEK İSTEMEDİ"

Cenaze aracının önünde duygusal bir konuşma yapan Sunay Akın "Veda gecesinde burada sandalyede oturuyordu İlhan Ağabey. Zorla götürdük onu... Ve şimdi son yolculuğuna uğurlarken yine gitmek istemedi İlhan Ağabey. Asansörde kaldı." dedi.

ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Şeşen için Üsküdar Şakirin Camisi'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze4 namazına sanat dünyasından çok sayıda isim, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İlhan Şeşen'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"KONUŞAMIYORDU ARTIK, DUYMUYORDU"

Törende gazetecilerin sorularını yanıtlayan eşi Arzu Şeşen, "Konuşamıyordu artık. Duymuyordu. Son iki ayı el ele böyle geçirdik. Böyle de bitti. Her şey bitti gitti" ifadelerini kullandı.

"BABAM ALÇAK GÖNÜLLÜ İYİ BİR ADAMDI"

İlhan Şeşen'in oğlu Fuat Şeşen, "Babam birçok insanda kendine küçük-büyük bir yer edinmiş, alçak gönüllü iyi bir adamdı" diyerek babasının tedavi sürecinde aktif rol alan doktorlara ve sevenlerine teşekkür etti.

"HAYALİNİN PEŞİNDEN KOŞMUŞ İNSANLARDAN BİRİ"

Kızı Melis Şeşen Kılman ise, "Bir tek şunu söyleyebilirim, hayalinin peşinden koşmuş insanlardan bir tanesi. En saygı duyduğum şey. Hayalinin peşinden koşacak cesareti vardı. Ona şahit olmak güzel bir şey" diye konuştu.