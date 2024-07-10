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İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu

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Kayıp Filipinli model Geneva Lopez ve İsrailli sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, bir taş ocağında sığ bir mezarda bulundu. İki hafta önce ortadan kaybolan çift, Tarlac'taki Capas'a bir mülk anlaşması için gitmişti. Araçları yanmış halde bulununca arama başlatıldı ve bir ihbar sonucu cesetlerine ulaşıldı. Otopsi, çiftin ateşli silahla öldüğünü belirledi. Dört şüpheli tutuklandı.

Kayıp güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, gizemli bir ihbarın ardından bir taş ocağında sığ bir mezarda bulundu. 27 yaşındaki Filipinli model Geneva Lopez ve 37 yaşındaki İsrailli sevgilisi Yitshak Cohen, iki hafta önce ortadan kaybolmuştu.

MUHBİR POLİSE İHBARDA BULUNDU

Çift, 21 Haziran'da Filipinler'in Tarlac kentindeki Capas şehrine bir mülk anlaşması görüşmek üzere yola çıkmıştı. Çiftin SUV aracı ertesi sabah Capas'taki Cristo Rey köyü dışında yanmış halde bulununca, çifti bulmak için arama başlatıldı. Polisler kısa süre sonra, aracı ateşe verme emri aldığını iddia eden bir muhbirden gizemli bir ihbar aldı.

Özel arama çalışmaları, Capas'taki yabani otlarla kaplı bir taş ocağına yönlendirildi ve burada yan yana sığ bir mezarda gömülü iki kişinin cesedi bulundu. Filipin Ulusal Polisi sözcüsü Albay Jean Fajardo, "Muhbir bizi mezara yönlendiren kişiydi. O olmasaydı, şimdiye kadar aramaya devam ederdik," dedi.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜKLERİ BELİRTİLDİ

Otopsi sonucunda çiftin ateşli silah yarası sonucu öldüğü belirlendi. Aralarında yasadışı silah bulundurma suçlamasıyla yargılanan iki meslekten ihraç edilmiş polisin de bulunduğu dört şüpheli tutuklandı. Çiftin, arazi satın alımı konusunda görüşmek üzere aracı olarak polis memuru Michael Angelo Guiang ile iletişime geçtiği bildirildi.

Polis Albay Jean, "Bu iki kurbanın neden öldürüldüğüne dair net bir göstergemiz var. İpuçlarımız var ve ölümlerinin arkasındaki beyinlerin kim olduğunu biliyoruz," dedi. Polis, soruşturma devam ederken daha fazla yorum yapmaktan kaçınıyor.

İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu

İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu

İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu

İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu

İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Filipinler Otopsi Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Ömer Can:

bu haberde bize düşen ne

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3
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Salih:

Buda habermi?

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mehmet vezir can:

nasıl haber ama

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Melih Saygıner:

Her nefis ölümü tadacaktır.

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0
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Salih Kurt:

Çok ilginç. Gerçekten mi?

yanıt0
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