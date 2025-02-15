İki çocuk annesi Dilek sevgilisi tarafından katledildi

Konya'da bir kadın sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü, zanlı gözaltına alındı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Akşehir ilçesinde saat 00.30 sıralarında, Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek Şen (35), evine gelen sevgilisi Barış E. ile yaşanan tartışmanın ardından defalarca bıçaklandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilek Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

TESLİM OLDU

Şen'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Barış E. polise teslim olurken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA – İHA