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İki çocuk annesi Dilek sevgilisi tarafından katledildi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde, iki çocuk annesi olan 35 yaşındaki Dilek Şen, sevgilisi tarafından evinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı cinayetin ardından teslim oldu.

Konya'da bir kadın sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü, zanlı gözaltına alındı.

İki çocuk annesi Dilek sevgilisi tarafından katledildi

DEFALARCA BIÇAKLADI

Akşehir ilçesinde saat 00.30 sıralarında, Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek Şen (35), evine gelen sevgilisi Barış E. ile yaşanan tartışmanın ardından defalarca bıçaklandı.

İki çocuk annesi Dilek sevgilisi tarafından katledildi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilek Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İki çocuk annesi Dilek sevgilisi tarafından katledildi

TESLİM OLDU

Şen'in cansız bedeni incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Barış E. polise teslim olurken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA – İHA

İki çocuk annesi Dilek sevgilisi tarafından katledildi
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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