Haberler.com yayınında Rabia Birsen Göğercin'den arkadaşı Emine'ye sürpriz! İkisi de gözyaşlarına hakim olamadı

"Kim Milyoner Olmak İster?" programında tüm Türkiye'nin kalbini fetheden Rabia Birsen Göğercin, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un konuğu oldu. Yayın sırasında Rabia'nın Kahramanmaraş depreminde kolunu kaybeden arkadaşına da bir sürprizi vardı. Rabia Birsen'e protez estetik kol yapan Mustafa Düger, Kahramanmaraş merkezli depremde babaannesini kurtarmak için çabalayan ve sağ kolunu kaybeden Rabia'nın arkadaşı Emine Kuş'a da estetik protez kol yapacak.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasıyla tüm Türkiye'nin kalbine taht kuran 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un konuğu oldu. Göğercin, yayın esnasında Kahramanmaraş depreminde kolunu kaybeden arkadaşı Emine Kuş'a da bir sürpriz yaptı.

HABERLER.COM YAYININDA DUYGU DOLU ANLAR

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptıran Rabia Birsen Göğercin için iş insanı Mustafa Düger hareketi geçti. Göğercin'in istediği protez kolu iş adamı Mustafa Düger karşılayacak. Öte yandan Haberler.com yayında sevindiren bir gelişme de yaşandı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADILAR

Yayın esnasında, Göğercin arkadaşına dönerek, "Ben iki gün önce buraya ölçü almaya geldiğimde senin muhabbetin geçti. Sonra Mustafa Bey dedi ki: Emine'ye de estetik kol yaptıralım.'" ifadelerini kullandı. O anlarda iki arkadaş duygu dolu anlar yaşarken sevinç birbirlerine sarıldılar.

"EMİNE'YE DE BİR ESTETİK KOL PROTEZİ YAPALIM"



Hayırsever iş insanı Mustafa Düger, konuya ilişkin olarak "Rabia iki gün önce buraya gelmişti. O esnada protezlerle ilgili konuları konuşurken Rabia aracılığıyla Emine'yi de tanıdık. Ben de dedim ki: Emine'ye de bir estetik kol protezi yapalım.' Bu sürprizi söylemesini Rabia'ya bırakmıştım. Hem Rabia'ya hem de Emine'ye estetik protezi yapıp teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

RABİA BİRSEN GÖĞERCİN KİMDİR?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasıyla tanınan Rabia Birsen Göğercin, aslen Konyalı. Yarışmada hayat hikayesini anlatan Göğercin, uzun süredir Ankara'da yaşıyor. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu söyledi. Göğercin, yarışmada başından geçen acı olayı da anlattı. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptıran Göğercin'in sağ eli bilekten ampute edildi. Rabia Birsen Göğercin yarışmada son soruya da doğru yanıt vererek 1 milyon TL'nin sahibi oldu.