Grand Kartal Otel Davasında Hak Edenlere En Yüksek Cezanın Verileceğine İnanç Var

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel davasının 3'üncü celsesi öncesinde Bolu Baro Başkanı Avukat Sinan Barut, "Savcılık mütalaasından bağımsız olarak mahkemenin, hak edenlere en yüksek cezayı vereceğine dair inancımız tamdır" dedi.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının devam eden davasının 3'üncü duruşması 27 Ekim tarihinde görülecek. 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 2. celsesinde savcılık esas hakkındaki mütalaasını okudu. Savcı, tutuksuz yargılanan 4 sanık hakkında tutuklama talebi istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı süre verilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, Mehmet Salun'un tutuklanmasına, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine hükmetti. Tutuklu sayısının 20'ye yükseldiği 3'üncü duruşma öncesinde Bolu Baro Başkanı Avukat Sinan Barut, açıklamalarda bulundu.

"Ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biridir"

Yangın faciasının Bolu'nun turizmine derin etkisi olduğunu belirten Başkan Av. Sinan Barut, "Bolu, sahip olduğu doğal güzellikleri, temiz havası, yaylaları ve gölleriyle ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biridir. Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi merkezlerin yanı sıra, kış aylarında dünyaca ünlü Kartalkaya Kayak Merkezi, binlerce esnafa ve burada çalışan kişiye ekmek kapısı olmaktadır. Son dönemlerde basında yer alan bazı haberlerde, Grand Kartal Otel'de meydana gelen talihsiz yangın olayının 'Kartalkaya davası' başlığı altında verildiğini görmekteyiz. Sadece 'Bolu' ve 'Kartalkaya' kelimelerinin burada yer alması bile Bolu turizmini derinden etkilemektedir. Kanaatimizce bundan sonra hem faillerin topluma daha doğru yansıtılması hem de Bolu turizminin zarar görmemesi açısından, bu olayın 'Grand Kartal Otel Yangın Davası' olarak anılmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyiz. Bu sebeple bu yangın olayının sadece ilgili işletmeyle sınırlı olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Kartalkaya bölgesinin geneliyle ilgisi bulunmadığını, turizm açısından yanlış bir algı oluşmaması adına hassasiyetle belirtmek gerekir" dedi.

"Bu celse itibariyle davanın tamamlanacağı kanaatindeyiz"

Grand Kartal Otel davasının 3'üncü duruşmasının karar duruşması olmasını beklediklerini ifade eden Başkan Barut, "Geldiğimiz aşamada, Grand Kartal Otel davasında sanıklara ilişkin mütalaa, savcılık makamı tarafından celsede tebliğ edilmişti. Buna ilişkin olarak sanık müdafileri ve müşteki tarafı, mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamak üzere süre talep etmişlerdi. 27 Ekim'de başlayacak duruşmada sanıklar, sanık müdafileri ve müştekiler mütalaaya ilişkin savunmalarını sunacaklar. Muhtemelen kovuşturmanın genişletilmesi veya yeni delil taleplerinde bulunulması yönünde talepler olacaktır. Mahkeme bu talepleri değerlendirecektir. Ancak bu celsenin tek günle bitmeyeceğini, sanık, müşteki ve avukat sayısının fazlalığı nedeniyle en az 2-3 gün sürmesini bekliyoruz. En nihayetinde ise bu celse itibariyle davanın tamamlanacağı kanaatindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"Hak edenlere en yüksek cezayı vereceğine dair inancımız tamdır"

Mahkeme heyetinin hak edenlere en yüksek cezayı vereceğine dair inançlarının tam olduğunu dile getiren Başkan Barut, "Burada hassas olduğumuz iki önemli husus var. Birincisi; malumunuz olduğu üzere bakanlık yetkililerinin bir kısmı hakkında soruşturma izni verilmişti. Ancak bu kişilerin davaya müdahil olmaları veya dosyanın birleştirilmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Şunu baştan ifade etmek isterim; Adalet şahıslara değil, hakikate hizmet eder. Kim olursa olsun görevi, unvanı, konumu fark etmeksizin bu yangın faciasında en ufak bir kusuru olan herkesin cezalandırılması ve hak ettiği cezayı alması gerektiğine inanıyoruz. 78 canımızı kaybettik. Hakkaniyet gereği verilecek cezalar, yakınlarının yüreğine bir nebze su serpmelidir. Bu nedenle suçun vasıf ve mahiyetinin, yani olayın bilinçli taksir mi yoksa olası kast kapsamında mı değerlendirileceği, mahkemenin titizlikle ele alacağı bir konudur. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı uzun süredir sadece bu dosya ile ilgilenmekte, diğer dosyaları görüşmemektedir. Bu da davaya verilen önemin göstergesidir. Savcılık mütalaasından bağımsız olarak mahkemenin, hak edenlere en yüksek cezayı vereceğine dair inancımız tamdır" ifadelerine yer verdi. - BOLU