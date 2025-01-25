Genç kadın, iş görüşmesi sırasında eski kocası tarafından tecavüz edilip öldürüldü

ABD'de, Jamie Wilson-Spray (25), bir restoranda şef pozisyonu için telefonda iş görüşmesi yaparken eski eşi Jacob Spray tarafından öldürüldü.

26 Mart'ta restoran müdürü Melissa Berry ile görüşürken saldırıya uğrayan Jamie'nin çığlıklarına tanık olan Berry, "Asla unutamayacağım bir çığlıktı" dedi.

Polis eve vardığında, Wilson-Spray'in yanında yeni alınmış bir pizza ile cansız bedenini buldu. Otopside boğularak öldürüldüğü ve vücudunda çok sayıda darp izi olduğu tespit edildi.

Savcılık, Spray'in eski eşinin başka biriyle hayatına devam etmesine öfkelenerek cinayeti işlediğini belirtti. Mahkemede, Spray'in eski eşini gözetlemek için onun karavanına gizli kameralar yerleştirdiği ortaya çıktı.

Washington Eyalet Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamaya üç hafta kalan genç şef adayının ailesi, kızlarının tasarladığı "Jamie için Adalet" yazılı tişörtlerle duruşmalara katıldı.

Dört saatlik müzakerenin ardından suçlu bulunan Spray'in en az 20 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Hüküm 24 Mart'ta açıklanacak.