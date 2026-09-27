Gaziantep'te iğneyle ölen Baysal davasında hemşirelere müebbet, 25 yıl hapis verildi

Gaziantep'te tedavi gördüğü Özel Bossan Hastanesi'nde iğne yapılarak öldürülen Abdurrezzak Baysal'ın ailesi, davada sanık hemşirelere verilen müebbet ve 25 yıl hapis cezalarının acılarını bir nebze olsun hafiflettiğini söyleyerek, "Adalet yerini buldu" dedi.

Gaziantep'te 3 yıl önce trafik kazası sonrası tedavi gördüğü Özel Bossan Hastanesi'nde iğne yapılarak öldürülen Abdurrezzak Baysal'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık hemşire Aslı E.'ye "olası kastla adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, hemşire Mustafa Ç.'ye ise "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Kararın açıklanmasının ardından açıklama yapan Baysal ailesi, yaklaşık 3 yıldır sürdürdükleri adalet arayışının verilen cezalarla karşılık bulduğunu belirterek, verilen cezaların acılarını tamamen dindirmese de bir nebze olsun hafiflettiğini ifade etti. Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukatlar Ferhat Kurt ve Abdullah Aksoy, müvekkilleri Abdurrezzak Baysal davası ile ilgili mahkeme kararının olayın basit bir ihmal ya da taksir olarak değerlendirilmediğini ortaya koyduğunu vurguladı. Avukatlar, verilen kararın kesinleşmesi için dosyanın takipçisi olacaklarını belirtti.

"Ayrıntılı otopsi, ölümün o iğneden meydana geldiğini ortaya çıkardı"

Olayın geçmişini ve dava sürecinin nasıl başladığını anlatan ailenin avukatı Abdullah Aksoy, ayrıntılı otopsi sayesinde her şeyin ortaya çıktığını belirterek, "Abdurrezzak Baysal'ın yakınları tarafımı arayarak Abdurrezzak Baysal'ın vefat ettiğini söylediler. Tabii ben daha önce Abdurrezzak Baysal'ın iyi olduğunu bildiğim için bu konuda aklıma bir şüphe geldi ve akabinde hastaneye giderek konunun detayını öğrenmek istedim. Hastane çalışanları ve hastane yetkilileri tarafından tarafımıza bilgi verilmedi. Aynı zamanda Abdurrezzak Baysal'ın yoğun bakım ünitesinde hemşire tarafından bir tartışma sonucu başka bir hastanın iğnesinin yapılması neticesinde öldüğünü oradaki hasta bakıcı bana söyledi. Bunu öğrendikten sonra savcılığa giderek bu durumu bildirdik. Savcılık bu hususta ayrıntılı bir otopsi yapılmasını istedi. Ayrıntılı otopsi, ölümün o iğneden meydana geldiğini ortaya çıkardı. Bu neticeyle Abdurrazak Baysal'ın özel hastanede bir iğne ile vefat ettiğini öğrenmiş olduk" dedi.

"Verilen karar ailenin yüreğinin bir nebze olsun rahatlamasını sağlamıştır"

Verilen kararın önemli olduğunu, ailenin içini bir nebze de olsa rahatlattığını söyleyen ailenin avukatı Ferhat Kurt, kararın kesinleşmesine kadar dosyanın takipçisi olmaya devam edeceklerini aktardı. Avukat Kurt, "Mahkeme, sanıklar hakkında kasten öldürme suçunun olası kast hükümleri kapsamında hüküm kurdu. Sanıklardan biri müebbet hapis cezasına, diğer sanık ise yine olası kast kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Verilen karar, olayın basit bir ihmal veya taksir olarak değerlendirilmediğini ortaya koymaktadır. Mahkemenin hükümle birlikte sanıkların tutuklanmasına karar vermesi, bizim açımızdan da ayrıca önemli bir gelişme oldu. Uzun süredir bu dosyada adaletin yerini bulması için mücadele eden aile açısından, verilen karar ve sanıkların tutuklanması, yaşanan acıyı elbette ortadan kaldırmayacaktır. Ancak ailenin yüreğinin bir nebze olsun rahatlamasını sağlamıştır. Bir evladın, bir yakının kaybının telafisi mümkün değil. Hiçbir ceza, ailenin yaşadığı acıyı geri çeviremez. Ancak aile en azından bugün, yaşananların karşılıksız kalmadığını ve mahkemenin olayın hukuki niteliğini olası kastla öldürme olarak kabul ettiğini görmüş oldu. Bizlerde vekil olarak bu süreçte üzerimize düşen hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdürdük Bundan sonraki süreçte de kararın kesinleşmesine kadar dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim için mesele yalnızca bir ceza alınması değildi. Mesele, hayatını kaybeden kişinin ve ailesinin hakkının hukuk önünde karşılığını bulmasıydı. Bugün gelinen noktada, en azından ailenin yüreğine bir nebze olsun su serpildiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"3 yıllık adalet arayışımız karşılık buldu"

Verilen kararla birlikte bir nebze de olsa içinin rahatladığını aktaran Aburrezzak Baysal'ın kız kardeşi İpek Baysal, "Biz 3 yıl boyunca çok zor süreçlerden geçtik. Acımız hala taze. 3 yıllık adalet arayışımız karşılık buldu. Verilen bu kararla birlikte acımız dinmese bile bir nebze içimiz rahatladı. Buradan Adalet Bakanımıza ve bu süreçte bize destek veren avukatlarımız Ferhat Kurt ve Abdullah Aksoy'a teşekkür ederiz. Onlar olmasaydı bu mücadeleyi veremezdik. Herkes avukatlarınız başaramaz, yapamaz dedi ama biz pes etmedik. Bu mücadelede istediğimiz sürece geldik. Bu süreçte anneme çok destek verdim. Kararın ilk netleştiği gün yıkıldık. Acımızı ilk günkü gibi yaşadık. O kararın ardından mezarlığa gittik" diye konuştu.

"Adalet yerini buldu"

Abdurrezzak Baysal'ın annesi Rabia Baysal ise, "3 yıldır buraya gidip geliyorum. Hala içim yanıyor. Adalet Bakanımıza ve avukatlarımıza da teşekkür ederim. Onlar yakalandılar. Ben rahatım artık. Adalet yerini buldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı