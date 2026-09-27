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Almanya'nın talebiyle Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

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Almanya'nın talebiyle Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Almanya tarafının talebi üzerine BM 81'inci Genel Kurulu marjında yapılan görüşmede, Rusya-Almanya ilişkileri ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Alman mevkidaşı Johann Wadephul New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Alman tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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