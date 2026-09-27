Almanya'nın talebiyle Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York'ta Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Alman mevkidaşı Johann Wadephul New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Alman tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, Rusya ile Almanya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı