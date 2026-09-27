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Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

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Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da yıllardır çözülemeyen 3 faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturmalar kapsamında 3 kişi tutuklandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19, 15 ve 11 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda çözüldüğünü duyurdu.
  • Aksaray'da 2007'de kaybolan Fadime Görgülü dosyasında Hava G. ve İlhan G. tutuklandı; Gaziantep'te 2011'de öldürülen Mehmet Kaya dosyasında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.
  • Manisa'da 2015'te ölü bulunan Meral Babacan'ın ölümü adli emanetteki araç parçasının incelenmesiyle aydınlatıldı ve olay tarihinde aracın sahibi olan R.Ç. tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19, 15 ve 11 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyanın, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla çözüldüğünü duyurdu. 

Aksaray'da 2007'de kaybolan Fadime Görgülü'ye ilişkin dosyada 2 kişi tutuklandı. Gaziantep'te 2011'de silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Kaya dosyasında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. 

Manisa'da 2015'te yolda ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin dosya ise adli emanetteki bir araç parçasından yola çıkılarak aydınlatıldı ve olay tarihinde aracın sahibi olan R.Ç. tutuklandı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ADALETİN HAFIZASI VAR: 19, 15 ve 11 YILLIK 3 FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİ AYDINLATTIK!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; aradan kaç yıl geçerse geçsin, kamu vicdanında yara olarak kalan hiçbir faili meçhul olayın karanlıkta kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın titiz çalışmaları sonucunda 11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyayı daha aydınlattık:

AKSARAY'DA 19 YILLIK DOSYADA 2 TUTUKLAMA

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'nün akıbetine ilişkin dosya yeniden ele alındı. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve yapılan saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi. Kayıp şahsın ikametinde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla aramalar gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Hava G.'nin ifadesinde olayın meydana gelişine ilişkin verdiği bilgiler sonucu Fadime Görgülü'ye ait olduğu belirtilen 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturma sonucunda Hava G. ve İlhan G. tutuklandı. Fadime Görgülü'nün akıbetinin ve olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

GAZİANTEP'TE 15 YILLIK DOSYADA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep'te 3 Ocak 2011 tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dosya yeniden ve bütün yönleriyle incelendi. HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildi; tanık anlatımları, baz sinyal bilgileri, teşhis tutanakları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler birlikte değerlendirildi.

Bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiklerine ve olay çevresinde gözetleme faaliyetinde bulundukları tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA'DA 11 YILLIK DOSYA ARAÇ PARÇASINDAN AYDINLATILDI

Manisa'da 6 Temmuz 2015 tarihinde yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin dosya yeniden incelendi. Olay yeniden canlandırıldı; MOBESE ve PTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi. Adli emanette muhafaza edilen araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi.

Kamera görüntüleriyle yapılan karşılaştırma sonucu olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Aracın sahibiyle yapılan görüşmede yan aynasının daha önce değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay tarihinde aracın sahibi olan R.Ç. yakalandı ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Yıllar sonra elde edilen bu sonuçlar; aradan geçen zamanın gerçeğe ulaşmanın önünde engel olmadığını, yeni yöntem ve teknolojilerle delillerin yeniden incelenmesinin dosyaların aydınlatılmasında önemli sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten Aksaray-Ortaköy, Gaziantep ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; sahada operasyonları başarıyla icra eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığımıza, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Manisa İl Jandarma Komutanlığımıza ve süreçte emeği geçen kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkânları kullanmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız."

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAli Oruc:

Paraları hortumlayan siyasi ve yandaşlar ortaya çıkart haksız kim kazandiysa

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

:))) Fıkralarla Muzkiye

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Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Adaletin hafızası var .Ülkeyi peşkeş çekenlere,yolsuzluk yapanlara,Milleti açlığa mahkum edenlere,hukuku yok sayanlara ve ülkemin kurumlarını bertaraf edenlere ve kımpas yapanlara da mutlaka hesap soracaktır.

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Haber YorumlarıLutfi Turan:

hükümet çok çalışıyor yaklaşan seçimlerde oy verin diyorlar yahu 25 senedir neredeydiniz

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