AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizinde adı geçen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm görevlerinden istifa etmesi sonrasında kapsamlı bir açıklama yaptı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla konunun ilk andan itibaren parti içindeki yetkili kurumlar tarafından takip edildiğini belirterek, “Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele tavizsiz verilecektir” dedi.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “AK Parti’miz her zaman ‘doğru’ların yanında ‘yanlış’ların karşısındadır. AK Parti’mizin ‘kuruluş felsefesi’ ve ‘varlık sebebi’ budur.

"TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTE VE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın ‘sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır’ ifadesidir. Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele ‘tavizsiz’ verilecektir. Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır.”

“KARANLIKTA HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK”

Çelik, ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır. Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir.”

“TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK SİSTEMİK RİSK YOK”

Fon krizinin finansal sistemin geneline yayılan bir sorun olmadığını belirten Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı: “Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır.

Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, ‘benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak’ çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz.”

“HİÇBİR TAVİZ, İSTİSNA VE KARARSIZLIK SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Çelik açıklamasının devamında denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini vurgulayarak şunları söyledi: “Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz.

Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz. AK Parti’mizde ‘siyasetimizin alfabesi’ her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir.”

FATMA BETÜL SAYAN KAYA GÖREVLERİNDEN AFFINI İSTEDİ

Çelik’in açıklaması, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında fon işlemleriyle bağlantılı çeşitli iddiaların gündeme gelmesinin ardından geldi. Kaya, 26 Eylül gecesi yaptığı açıklamayla, hakkındaki iddiaların hiçbir gölge altında kalmadan araştırılabilmesi amacıyla yürüttüğü tüm görevlerden affını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan istediğini duyurdu. Kaya, kararını siyasi ve vicdani sorumluluk anlayışıyla aldığını belirtti.

FON SORUŞTURMASINDA ADI GEÇİYOR

Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın toplam 163 milyon 46 bin TL yatırıp, 5 ay sonra 2,17 milyar TL para çektiği öne sürülüyor.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın malvarlıkları için; eş ve çocuklarını da kapsayan tedbir talebinde bulundu.

Talepte, satış ve devir işlemleriyle para transferlerinin savcılık onayına tabi tutulması, menkul kıymetlerin dondurulması ve tapu, gemi ile uçak kayıtlarının tespit edilmesi istendi.