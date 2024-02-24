Üye Girişi
Haberler

Fransız çiftçiler Macron'un istifasını istiyor

Güncelleme:

Fransa'nın başkenti Paris'te onlarca çiftçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nı bastı. Macron'un istifasını isteyen çiftçiler ile polis arasında arbede çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te onlarca çiftçi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nı bastı. Macron'un istifasını isteyen çiftçiler ile polis arasında arbede çıktı.

Fransız çiftçilerin tarım politikalarına karşı isyanı sürüyor. Fransız çiftçiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkent Paris'te katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'na açılış öncesi baskın gerçekleştirdi. Barikatları aşmayı başaran çiftçilerle Fransız polisi karşı kaşıya geldi. "Macron istifa", "Burası bizim evimiz" sloganları atan çiftçilere polis müdahale etti, iki taraf arasında arbede çıktı. Bu sırada çiftçi sendikaları liderleriyle görüşen Macron, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Macron, "Bunu tüm çiftçiler için söylüyorum. Stantlara zarar vererek hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz, aileleri buraya gelmekten korkutarak hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Macron, çiftçi sendikası temsilcilerini ve sektörün diğer paydaşlarını 3 hafta içinde Elysee Sarayında ağırlayacağını vurguladı.

Çiftçilerin protestosu nedeniyle fuarın açılışı 1 saat ertelendi.

Fransız çiftçiler, artan maliyetler, bürokratik işlemler, haksız rekabet ve Avrupa Birliği (AB) düzenlenmelerine tepki gösteriyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fransa Paris Tarım 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Hatay adayı Necmettin Çalışkan kimdir? Saadet Partisi Gümüşhane belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gümüşhane adayı Akın Demir kimdir? Saadet Partisi Giresun belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Giresun adayı Abdulkadir Bektaş kimdir? Saadet Partisi Gaziantep belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Gaziantep adayı Ahmet Cengiz kimdir? DEM Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bingöl adayı Aydın Bürçün kimdir? Saadet Partisi Erzurum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Erzurum adayı Faik Çalık kimdir? DEM Parti Bilecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bilecik adayı Züleyha Çengel ve Ömer Ege kimdir? Saadet Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Elazığ adayı Abdullah Akın kimdir? Saadet Partisi Edirne belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Edirne adayı Tezcan Karakütük kimdir? DEM Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir adayı Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baybas kimdir? Saadet Partisi Diyarbakır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Diyarbakır adayı Muhammed Sabır Fırat kimdir? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Aydın Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın adayı Suzan Koç ve Naif Kanat kimdir? DEM Parti Artvin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Artvin adayı Fatma Biçer ve Levent Serhan kimdir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title