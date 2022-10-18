Fransa'da hayat pahalılığı protesto eden halk sokağa çıktı! Polis ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı

Fransa'da hayat pahalılığı protesto etmek isteyen halk sokaklara çıktı. Gösterilere 100 binden fazla kişi katıldı. Polisler ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken protestocuların barikat kurma girişimine polis müdahale etti. Protestocular da polislere taş ve şişe fırlattı. Bazı dükkanların vitrinleri ve reklam panoları kırıldı. Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da hayat pahalılığına yönelik protestolar devam ediyor. Genel Emek Konfederasyonu (CGT), İşçi Gücü (FO), Dayanışma (Solidaires), Üniter Sendikalar Federasyonu (FSU), Bağımsız ve Demokratik Liseler Federasyonu ve Fransa Ulusal Öğrenci Birliği gibi önde gelen sendikalar ve birliklerin çağrısı üzerine çok sayıda meslek grubu enflasyon, hayat pahalılığı, emekli ve işsizlik reformlarını protesto etmek için genel greve gitti.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖSTERİLERE KATILDI

Başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte aralarında öğrencilerin, öğretmenlerin, demiryolu ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 100 binden fazla kişi gösterilere katıldı. Sendikaların çağrısıyla Paris'teki İtalya Meydanı'nda bir araya gelen on binlerce kişi İnvalide Meydanı'na doğru yürüdü.

DÜZEN KARŞITI SLOGANLAR ATTILAR

Düzen karşıtı slogan atan göstericiler, ellerinde "Bir MAKaRON tarafından yönetilmek", "Pastanın üstünde kriz", "(Fransa Ekonomi Bakanı) Bruno Le Maire bize maaşını ver" yazılı pankartlar taşıdı.

FİYAT ARTIŞI VE ENFLASYON PROTESTO EDİLDİ

Enerji ve gıda ürünlerindeki fiyat artışı ve enflasyonun yükselişi ile maaşlara zam yapılmamasına karşı düzenlenen gösteride, Macron hükümetinin sosyal, ekolojik ve ekonomik politikaları protesto edildi. Göstericiler, ayrıca hükümetin grev yapılan rafineri ve petrol dağıtım depolarındaki duruma el koymasını kınadı.

ARBEDE ÇIKTI, 11 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığı, Paris'teki gösterilere 13 bin, CGT'ne ise 70 bin kişinin katıldığını açıkladı. Göstericilerin arasına karışan yaklaşık 200 kişilik yüzleri maskeli siyah giyimli kişiler, mağazaların camlarını kırarak, çöp kutularını ateşe verdi.

Polisler ve göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanırken protestocuların barikat kurma girişimine polis müdahale etti. Protestocular da polislere taş ve şişe fırlattı. Yürüyüş güzergahındaki çok sayıda çöp kutusu ateşe verildi, bazı dükkanların vitrinleri ve reklam panoları kırıldı. Polisin müdahale ettiği gruptan 11 kişi gözaltına alındı.

Genel grev nedeniyle çok sayıda bölgesel ve uluslararası tren ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

"FİYATLAR ARTIYOR, MAAŞLAR YÜKSELMİYOR"

Şehircilik alanında bir şirkette çalışan Clara isimli gösterici ise alım gücünün düşmesini protesto etmek için gösteriye katıldığını ifade etti. Clara, "Maaşlarımız yükselmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Giderek zorlaşıyor" diyerek, grevdeki petrol rafinerisi çalışanlarını desteklediklerini belirtti. Bu arada gösterileri takip eden gazeteciler, polisle protestocular arasındaki arbede sırasında meslektaşları Zakaria Abdelkafi'nin yaralandığını bildirdi.