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Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı

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Sanat dünyasının ünlü ismi Ferdi Tayfur'u son yolculuğuna uğurlamak için cenaze törenine katılan hayranlarının camide namaz kıldıkları sırada ayakkabıları çalındı. Ayakkabısı çalınan bir hayranı "Ferdi Baba'nın cenazesi için Ümraniye'den kalktık buraya geldik lakin Allah gani gani rahmet eylesin burada 7-8 kişinin ayakkabısı camide kayboldu. O da ona feda olsun" dedi.

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un 79 yaşında aramızdan ayrılışı Türkiye'yi yasa boğarken İstanbul'a getirilen Tayfur'un cenazesine binlerce kişi katıldı.

SKANDAL BİR OLAY YAŞANDI

İstanbul Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesi, skandal niteliğinde bir olay yaşandı.

"ONA FEDA OLSUN"

Cenaze namazı öncesinde ikindi namazını kılmak için camiye giren Ferdi Tayfur hayranlarından bazıları, camiden çıktıklarında ayakkabılarının çalındığını fark etti. Ayakkabıları çalınan bir hayranı, "Ferdi Baba'nın cenazesi için Ümraniye'den kalktık buraya geldik lakin Allah gani gani rahmet eylesin burada 7-8 kişinin ayakkabısı camide kayboldu. O da ona feda olsun" dedi.

Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı

YAKINININ AYAKKABI GETİRMESİNİ BEKLEDİ

Ayakkabıları kaybolan bir başka Ferdi Tayfur hayranı ise camiden çıkışta kapı önünde çorapları ile beklerken görüntülendi. "Ayakkabıyla geldik yalın ayak gideceğiz buradan." diyen Ferdi Tayfur hayranı, yakınının ayakkabı getirmesini bekledi.

"GİTMEYE ÇALIŞACAĞIZ AMA NASIL OLACAK BAKALIM"

Bir başka Tayfur hayranı ise, "Ne yapıyorsunuz şimdi, ne yapacaksınız?" sorusuna, "Vallahi bilmiyorum. Gitmeye çalışacağız da nasıl gideceğiz bilmiyorum." cevabını verdi.

Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı

HAYIRSEVERLER AYAKKABI HEDİYE ETTİ

Ayakkabısı kaybolan bir Ferdi Tayfur hayranı, "Canımız sağ olsun ya ben şimdi yenisini alacağım. Allah'tan ki yakında mağaza var." diye konuştu.

Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı

AVM'DEN YENİ AYAKKABI ALDILAR

Yanında yakınları olanlar caminin karşısındaki alışveriş merkezinden yeni ayakkabı alınmasını bekledi, bazılarına ise hayırseverler ayakkabı hediye etti.

Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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