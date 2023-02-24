Evi yanan 4 çocuk babasının gözyaşları yürekleri dağladı

Yangın, saat 14. 30 sırasında Kepez İlçesi Habipler Mahallesi 5675 Sokak üzerindeki müstakil bir evde çıktı. Hurdacılıkla geçimini sağlayan 40 yaşındaki Ali Bektaş ve ailesinin evde olmadığı sırada evinin arka odasından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANAN EŞYALARI İÇİN AĞLADI

İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangını gören Bektaş, kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerini müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. 4 çocuğu ve eşinin yangın esnasında evde olmamasına sevinen Ali Bektaş, yanan eşyaları için ise gözyaşları döktü.

ENGELLİ ANNESİ DE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yakınları ve polisler tarafından sakinleştirilen Bektaş, kaldırıma oturup uzun süre yanan evine baktı. Bektaş'ın yürüme engelli tekerlekli sandalyedeki annesi Nergiz Bektaş ise oğlunun durumuna ve evin yanması karşısında gözyaşları döktü. Polis evin kundaklama ihtimaline karşın araştırmasına devam ediyor.

"ŞİMDİ NE YAPACAĞIM?"

Kirada oturduğunu belirten Ali Bektaş, " Hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Ağabeyimle yan tarafta kaynanamın orda oturuyordum. Sonra evimde yangın çıktı nasıl olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben ne yapacağım. Evliyim 4 çocuğum var. Derdimi anlatmakta zorlanıyorum. Tüm birikimim gitti. Bir canım kaldı. Herkes benim nasıl biri olduğumu biri mahallede. 24 yıl önce Akşehir'den Antalya'ya geldim ve geri dönmedim. Çok üzgünüm" dedi.