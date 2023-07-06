Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşeti yaşattı! Genç kız o anları böyle anlattı: Beni gömmek için yer kazdılar

İstanbul'da yaşayan E.S. isimli genç kız, eski sevgilisi B.S. ve arkadaşları tarafından kaçırılarak hem darp hem tehdit edildi. Genç kızın, eski sevgilisinin en yakın arkadaşıyla görüşmesiyle olayların başladığı öğrenildi. Otoyolda yavaşlayan araçtan atlayarak gişe personelinin yanına koşup kurtulan E.S., "Beni öldürüp gömmek için yer kazdılar ancak araç geçişi çok olunca yola devam ettiler. Kaçmaya çalışınca hepsi beni darp etti" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Eski sevgilisinin en yakın arkadaşı ile konuştuğunu öğrenen şahıs adeta dehşet saçtı. Eski sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından kaçırılıp İstanbul'dan Kocaeli'ye getirilen genç kız, yaşadığı korku dolu anları mahkemede gözyaşlarıyla anlattı. Şüpheliler tarafından darp edildiğini söyleyen genç kız, "Uzun süre ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar. Böyle yapacaklarını da bana söylüyorlardı. Beni öldürüp gömmek için yer kazdılar ancak araç geçişi çok olunca yola devam ettiler. Kaçmaya çalışınca hepsi beni darp etti" dedi.

HEM DARP HEM TEHDİT

12 Ocak 2022'de yaşanan olayda iddiaya göre; İstanbul'da yaşayan E.S. isimli genç kız, sosyal medya hesabından E.A. (24) ile tanıştı. Bir süre sonra E.A., en yakın arkadaşı olan B.S.'nin, E.S. ile daha önce sevgili olduklarını öğrendi. Bu durumun ortaya çıkması üzerine E.A. genç kız ile buluşarak, onu B.S.'nin yanına getirdi. Darp edilen ve kaçırılan genç kıza E.A., B.S. ve 3 arkadaşı dehşeti yaşattı. Zorla otomobile bindirilerek ormana götürülen genç kız, hem darp hem de tehdit edildi.

OTOYOLDA GİŞE PERSONELİNİN YANINA KOŞARAK YARDIM İSTEDİ

Öldürülüp gömülmekle tehdit edilen E.S., Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobilin yavaşlamasını fırsat bilerek şüphelilerden kurtuldu. Korku dolu anlar yaşayan genç kız, otoyolda gişe personelinin yanına koşarak, yardım istedi. Bu sırada şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

AYNI GÜZERGAHTA TABANCA VE KÜREK BULUNDU

Şahısların yanında kazma, kürek ve silah olduğu öğrenildi. Genç kızın kaçtığı otoyol üzerinde tabanca ve kürek bulunduğu bilgisi de iddianamede de yer aldı. E.S.'nin şikayeti üzerine B.A. (21), B.K. (23), E.A. ve Ç.K. yakalandı. Olaya karışan şüphelilerden B.S. ise yakalanamadı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 ay cezaevinde kalan Ç.K., adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

2 SANIK FİRARİ

Haklarında "kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılan sanıkların, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Duruşma salonunda mağdur E.S. ve sanık avukatları hazır bulundu. B.A. (21), B.K. (23) ve E.A. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan firari sanıklar B.S. ile Ç.K. ise duruşmaya katılmadı.

"ESKİ ERKEK ARKADAŞIM ARABANIN KAPISINI AÇARAK ÜSTÜME ATLADI"

Başından geçenleri gözyaşlarıyla anlatan E.S., "E.A. isimli şahısla Instagram üzerinden tanıştık ve bir kez buluştuk. Olay tarihine kadar kendisiyle bir görüşmem olmadı. İş yerinde yaşanan kaza sebebiyle hastaneye gittim ve sosyal medya hesabımdan fotoğraf paylaştım. E.A., bu fotoğrafımı görerek benimle iletişime geçti ve gelip beni evden arabayla aldı. Çorba içmeye gidecektik ama başka bir yola girdi. Yolda eski erkek arkadaşım B.S., arabanın kapısını açarak üstüme atladı ve beni darp etti. B.A. da aracın arka kısmına geçti. Arabada şahıslarla boğuşurken şuurumu kaybettim. Araçla bir buçuk saat dolaştılar. E.A. sürekli küfür ediyor, B.S. de sürekli, 'Seni öldüreceğim' diyerek tehdit ediyordu. B.S. arkadaşlarını arayarak kazma, kürek ve silah istedi" dedi.

"ORMANLIK ALANDA BENİ ÖLDÜRÜP GÖMMEK İÇİN YER ARADILAR"

B.S.'nin telefonla aradığı arkadaşlarının yanlarına geldiğini söyleyen E.S. şunları anlattı: "B.K. ve Ç.K. bulunduğumuz yere arabayla geldi. B.K. telefonuma el koydu ve SIM kartını kırdı. Herkes telefonlarını kapattı. Benim telefonumun kılıfında da 100 dolar vardı. Beni B.K. ile Ç.K.'nin geldiği arabaya zorla bindirdiler. Uzun süre ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar. Böyle yapacaklarını da bana söylüyorlardı. Beni öldürüp gömmek için yer kazdılar ancak araç geçişi çok olunca yola devam ettiler. Kaçmaya çalışınca hepsi beni darp etti. Ç.K. ile E.A. beni kaçırdıkları ilk arabayla bizden ayrıldılar. B.S. şahıslara kanıt bırakmamak için aracı yıkatmalarını söyledi. Yüzme bilmediğim için deniz bulup beni atmayı konuştular. Eski erkek arkadaşım B.S. ile E.A.'nın arkadaş olduğunu bilmiyordum.

"GİŞELERDE YAVAŞLAYINCA KENDİMİ ARABADAN ATTIM"

Kuzey Marmara gişelerine doğru geldiğimizde jandarma aracı gördüklerini sandılar ve paniklediler. B.S. bana 'Bir şey yaparsan seni öldürürüm' dedi. Boğuşma sırasında sırasında kıyafetlerimin hepsi yırtılmıştı. Gişelere gelen araç yavaşlayınca kendimi arabadan atarak koştum. B.S. ateş etti ama silah tutukluluk ettiği için ateş almadı. Olay sebebiyle 5 sanıktan da şikayetçiyim. Eski erkek arkadaşım B.S. ile E.A.'nın arkadaş olduğunu bilmiyordum."

GİŞE GÖREVLİSİ: BİR KADIN KOŞUYOR, ARAÇ ONU TAKİP EDİYORDU

Olay günü gişelerde vardiya amiri olarak çalışan A.B., "Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saat 07.00 sıralarında bir çığlık duydum ve hemen dışarı çıktım. Bir kadının koştuğunu bir aracında geri geri takip ettiğini gördüm. Kadını alarak ekiplere haber verdik. Aracın HGS'si olmadığı için bariyer açılmadı. Onun üzerine olay yaşandı" dedi.

"E.S. 'SENİN EN YAKIN ARKADAŞINLA BİRLİKTE OLACAĞIM' DEMİŞ"

E.S.'yi sosyal medya aracılığıyla tanıdığını söyleyen E.A., "Ben Instagram'dan canlı yayın yaptığımda E.S. benim yayınıma katılıp istek atıyordu. Ben de en son kabul ettim, sosyal medyadan takipleşmeye başladık ve buluşmaya karar verdik. Taksim'den onu alarak benim evime geçtik. Bir süre sonra E.S. kendi evine gitti. Bir gün E.S. beni arayarak buluşmak istediğini söyledi. O esnada da yanımda B.S. vardı. Telefondaki sesi duyan B.S., kiminle konuştuğumu sordu. Ben de E.S.'yi tarif ettim. B.S. bana, E.S.'nin eski sevgilisi olduğunu ve kızın kendisinden ayrılınca, 'Senin en yakın arkadaşınla birlikte olacağım' dediğini söyledi. Bunun üzerine ben de gidip E.S.'yi alıp geldim. B.S., aracın kapısını açarak E.S.'ye, 'Sen bana nasıl böyle bir şey yaparsın?' diyerek tokat attı. Bu sırada B.S. ve yanında bulunan B.A.'yı arabaya aldım. Daha sonra B.S. birilerini arayarak yanına çağırdı. Ben ise oradan ayrıldım. E.S. bence B.S.'nin arkadaşı olduğum için beni sosyal medyadan takip etmeye başladı. E.S. araçta sürekli B.S.'ye küfür ederek, 'Seni en yakın arkadaşınla aldatacağım demiştim' şeklinde sözler sarf etti. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"KENDİ RIZASI İLE DİĞER ARAÇTAN BİZİM ARACA BİNDİ"

Savunma yapan sanık B.K. ise "B.S., Ç.K. ve B.A. benim mahalleden arkadaşım olur. Olay günü B.A. beni arayarak B.S.'nin sinirli olduğunu, onu sakinleştirmek ve yanına gitmemiz için konum attı. Yanımda bulunan arkadaşım Ç.K. ile birlikte bize atılan konuma gittik. E.S. kendi rızası ile diğer araçtan bizim aracımıza bindi. Daha sonra B.S., E.S.'ye 'Seni nereye bırakalım' dedi. E.S. ise Kocaeli'de akrabasının olduğunu, onu oraya bırakmasını söyledi. Kuzey Marmara gişelerine gelince E.S. kendini araçtan attı. Ben müştekinin parasını ve telefonunu almadım. İddianamede yazdığı gibi herhangi bir silah getirmedim, müştekiye karşı darp eyleminde de bulunmadım. B.S.'nin E.S.'ye karşı tehditlerini duymadım. Ayrıca arabada da kazma, kürek gibi herhangi bir eşya yoktu. Olay yerindeki kazma, kürek, tabanca, şarjör ve boş kovana ilişkin bilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

B.A. ise E.S.'yi darp etmediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, firari 2 sanığın yakalanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.