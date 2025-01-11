"Oyunumuzu kimse bozamaz" diyen fuhuş çetesi "Oyunbozan" operasyonuyla çökertildi
Üç ilde eş zamanlı düzenlenen "Oyunbozan" operasyonunda, fuhşa zorlanan 23 kadın kurtarılırken gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin kendi aralarında "Bizim oyunumuzu kimse bozamaz, fuhuş evlerimiz kale gibi korunuyor" şeklinde konuştukları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin silah zoruyla çalıştırdıkları mağdur kadınlara "kutu" diyerek hitap ettikleri tespit edildi.
Antalya Emniyeti, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna ilişkin olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 aylık bir çalışma başlattı. Kentte kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisinin elde edilmesinin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı.
FUHUŞ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya merkezli İzmir ve Adana illerinde eş zamanlı "Oyunbozan" operasyonu başlattı. Operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 23 mağdur kadın kurtarıldı. 8'i erkek olmak üzere toplam 15 şüpheli ise yakalandı.
13 KİŞİ TUTUKLANDI
Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 172 adet fişek, 352 bin 725 Türk lirası, bir miktar döviz ile çok sayıda dijital materyal ve cinsel içerikli malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
"OYUNUMUZU KİMSE BOZAMAZ
İncelemelerde şüphelilerin kendi aralarında "Bizi kimse yakalayamaz ve polis bize bir şey yapamaz. Bizim oyunumuzu kimse bozamaz çünkü fuhuş evlerimiz, burası kale gibi korunuyor." şeklinde konuştukları öğrenildi.
MAĞDUR KADINLARA "KUTU" KOD ADINI TAKMIŞLAR
Şüphelilerin ayrıca çalışmak istemeyen mağdurları silah zoruyla çalıştırdıkları, mağdurları günde 25 şahısla fuhşa zorladıkları, kendi aralarında da mağdur kadınlara "Kutu" kod adını taktıkları ve bu şekilde hitap ettikleri tespit edildi.