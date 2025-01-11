Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
ABD'de bir türlü söndürülemeyen yangın yargıya taşınıyor

Vali herkesin merak ettiği konuyu yargıya taşıyor

"Oyunumuzu kimse bozamaz" diyen fuhuş çetesi "Oyunbozan" operasyonuyla çökertildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üç ilde eş zamanlı düzenlenen "Oyunbozan" operasyonunda, fuhşa zorlanan 23 kadın kurtarılırken gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin kendi aralarında "Bizim oyunumuzu kimse bozamaz, fuhuş evlerimiz kale gibi korunuyor" şeklinde konuştukları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin silah zoruyla çalıştırdıkları mağdur kadınlara "kutu" diyerek hitap ettikleri tespit edildi.

Antalya Emniyeti, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna ilişkin olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 aylık bir çalışma başlattı. Kentte kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisinin elde edilmesinin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı.

FUHUŞ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya merkezli İzmir ve Adana illerinde eş zamanlı "Oyunbozan" operasyonu başlattı. Operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 23 mağdur kadın kurtarıldı. 8'i erkek olmak üzere toplam 15 şüpheli ise yakalandı.

'Oyunumuzu kimse bozamaz' diyen fuhuş çetesi 'Oyunbozan' operasyonuyla çökertildi

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 172 adet fişek, 352 bin 725 Türk lirası, bir miktar döviz ile çok sayıda dijital materyal ve cinsel içerikli malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

'Oyunumuzu kimse bozamaz' diyen fuhuş çetesi 'Oyunbozan' operasyonuyla çökertildi

"OYUNUMUZU KİMSE BOZAMAZ

İncelemelerde şüphelilerin kendi aralarında "Bizi kimse yakalayamaz ve polis bize bir şey yapamaz. Bizim oyunumuzu kimse bozamaz çünkü fuhuş evlerimiz, burası kale gibi korunuyor." şeklinde konuştukları öğrenildi.

'Oyunumuzu kimse bozamaz' diyen fuhuş çetesi 'Oyunbozan' operasyonuyla çökertildi

MAĞDUR KADINLARA "KUTU" KOD ADINI TAKMIŞLAR

Şüphelilerin ayrıca çalışmak istemeyen mağdurları silah zoruyla çalıştırdıkları, mağdurları günde 25 şahısla fuhşa zorladıkları, kendi aralarında da mağdur kadınlara "Kutu" kod adını taktıkları ve bu şekilde hitap ettikleri tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cenazede polisler ünlü oyuncunun yakasına yapıştı
img

İşte en düşük fiyata alınabilecek sıfır otomobiller
img

Akraba ülkeden Rusya'ya karşı ihanet gibi hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Beşiktaş-Bodrum FK maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Bodrum FK maçının ilk 11'leri belli oldu
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı

Son Dakika Haberleri

CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri... MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri... MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler? MasterChef 2. finalist kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, finale kim kaldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.