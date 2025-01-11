'Oyunumuzu kimse bozamaz' diyen fuhuş çetesi 'Oyunbozan' operasyonuyla çökertildi

Antalya Emniyeti, "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna ilişkin olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 aylık bir çalışma başlattı. Kentte kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisinin elde edilmesinin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı.

FUHUŞ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya merkezli İzmir ve Adana illerinde eş zamanlı "Oyunbozan" operasyonu başlattı. Operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 23 mağdur kadın kurtarıldı. 8'i erkek olmak üzere toplam 15 şüpheli ise yakalandı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 172 adet fişek, 352 bin 725 Türk lirası, bir miktar döviz ile çok sayıda dijital materyal ve cinsel içerikli malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

"OYUNUMUZU KİMSE BOZAMAZ

İncelemelerde şüphelilerin kendi aralarında "Bizi kimse yakalayamaz ve polis bize bir şey yapamaz. Bizim oyunumuzu kimse bozamaz çünkü fuhuş evlerimiz, burası kale gibi korunuyor." şeklinde konuştukları öğrenildi.

MAĞDUR KADINLARA "KUTU" KOD ADINI TAKMIŞLAR

Şüphelilerin ayrıca çalışmak istemeyen mağdurları silah zoruyla çalıştırdıkları, mağdurları günde 25 şahısla fuhşa zorladıkları, kendi aralarında da mağdur kadınlara "Kutu" kod adını taktıkları ve bu şekilde hitap ettikleri tespit edildi.