Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Ali Osman Buzlak'ın İfadesi Ortaya Çıktı

ERZURUM'da eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilde elleri ile boğarak öldüren Ali Osman Buzlak'ın (21), olaydan sonra çektiği videoda "Evet bu kadar, demin karımı öldürdüm, sonra kendimi öldürdüm. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun" dediği video ortaya çıktı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanacak olan Buzlak'la ilgili hazırlanan iddianamede savcı, haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

Olay, 16 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Park halindeki otomobilde Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak arasında tartışma çıktı. Ali Osman Buzlak, tartışma sırasında eşini otomobilde elleriyle boğdu. Ailelerinden gizli 9 Ocak'ta resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp, boğaz ve bileklerini kesti. Aracı ile uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni bulundu. Tedavisi tamamlanıp, gözaltına alınan Ali Osman Buzlak 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Hatice Agcakale Buzlak toprağa verildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet savcılığı tarafından Ali Osman Buzlak hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Ali Osman Buzlak'ın suçunu itiraf ettiği belirtildi. Hatice Agcakale Buzlak'ın boynundan alınan sürüntü ile sağ el ve sol el tırnaklarından alınan örnekler üzerinde Ali Osman Buzlak'ın DNA profillerine rastlanıldığının tespit edildiği ifade edilen iddianamede, kadının kendini boğmaya çalışan eşine direndiğine de yer verildi.

8-10 DAKİKA SIKTIKTAN SONRA ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMIŞ

Çiftin ailelerinden habersiz resmi nikah kıydıkları ve aralarında düğünden sonra oturacakları ev konusunda tartışma yaşadıklarının belirtildiği iddianamede, olay günü Ali Osman Buzlak'ın görüşme isteğini sürekli reddeden eşi Hatice Agcakale Buzlak'la son kez konuşup boşanacağını söyleyerek kayınvalidesinden yardım istediği kaydedildi. Buzlak'ın iddianamede yer alan ifadesinde kendisi ve ailesine hakaretler etmesi üzerine kendinden geçerek boğazını sıkmaya başladığını bu sırada eşinin de elleriyle yüzünü tutarak direndiği kaydedildi. İfadesinde 8-10 dakika kadar boğazını sıktığı eşinin öldüğünü anladıktan sonra cesedi otomobilin bagajına koyduğunu anlatan Ali Osman Buzlak, arkadaşı E. ile buluştu. Yaptığı eylemden pişman olduğunu ifade eden Buzlak, intihar etmek amacıyla kırdığı soda şişesiyle kendisini bilek ve boğazından yaraladığını belirtti.

CEP TELEFONUNDAN VİDEO MESAJI ÇIKTI

Arkadaşı E.'nin ihbar ederek yakalanmasını sağladığı Ali Osman Buzlak'ın incelemeye alınan cep telefonunda iddia ettiği gibi eşi Hatice Agcakale Buzlak'ın hakaret, tehdit, saldırganlık, aldatma içerikli herhangi bir kaydına rastlanmadı. Telefonda olay gecesi çektiği belirlenen videoda Ali Osman Buzlak'ın "Evet bu kadar, demin karımı öldürdüm, sonra kendimi öldürdüm. Hakkınızı helal edin Allah'a emanet olun" dediği ortaya çıktı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMASIN

İddianamede toplanan deliller, alınan ifadeler, kamera görüntüleri, olay yeri inceleme ve otopsi raporları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde Ali Osman Buzlak'ın olay günü eşini kendisinden boşanmak istemesi ve kendisinin bunu kabul etmemesi sebebiyle yaşadıkları değerlendirilen tartışma neticesinde boğazını elleriyle sıkarak boğmak suretiyle öldürdüğü belirtildi. Savcılık Buzlak'ın 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını, ayrıca eylemini maktulün kendisine ve ailesine hakaret etmesi üzerine gerçekleştirdiğine ilişkin savunmasını destekler nitelikte delil bulunmaması sebebiyle hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. İddianame Erzurum 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ali Osman Buzlak, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.