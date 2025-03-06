MSB: Metinde ateşkes yok, PKK koşulsuz olarak silah bırakmalı

MSB: Metinde ateşkes yok, PKK derhal silahları teslim etmeli
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak
Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu, entübe edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kaybolduğu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi. Öte yandan Gürel'in kaybolduğu gün de oruçlu olduğu ortaya çıktı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Gürel, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

KALBİ DURDU

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Ece Gürel sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu, entübe edildi

KAYBOLDUĞU GÜN DE ORUÇLUYMUŞ

Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan mimar Ece Gürel sağlık durumu ciddiyetini korurken Habertürk muhabiri Buse Deviren Uludağ şu ifadeleri kullandı:

"Kaybolduğu gün de oruçlu olduğu için yaklaşık 84 saati geçmiş bir açlık süresi var. Hastaneye geldiğinde durumu oldukça kritikti. Bir süre kalbi durdu ve 1 saatlik bir uğraşı sonucunda kalbi yeniden çalıştı. Şu anda entübe bir şekilde, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İlk etapta bulunduğunda uyanık olduğunu ve belli sesler çıkardığını görüyoruz ama bu iyi olduğuna işaret değil. Soğuk hava iç organlarına kadar sirayet etmiş, açık ve susuzlukla birlikte durumu kötüleşti hastaneye geldiğinde. Entübe bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor."

Ece Gürel sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu, entübe edildi

2 MART'TA KAYBOLMUŞTU

İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkmış ve kaybolmuştu.

Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu Gürel, saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda bulunmuştu.

Ece Gürel sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu, entübe edildi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
img

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
img

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i sağ bulduğu anlar
img

Yunus Akgün'den veda paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Mimar Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Şehidin evine galoşla girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.