Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu, entübe edildi

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Gürel, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

KALBİ DURDU

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

KAYBOLDUĞU GÜN DE ORUÇLUYMUŞ

Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan mimar Ece Gürel sağlık durumu ciddiyetini korurken Habertürk muhabiri Buse Deviren Uludağ şu ifadeleri kullandı:

"Kaybolduğu gün de oruçlu olduğu için yaklaşık 84 saati geçmiş bir açlık süresi var. Hastaneye geldiğinde durumu oldukça kritikti. Bir süre kalbi durdu ve 1 saatlik bir uğraşı sonucunda kalbi yeniden çalıştı. Şu anda entübe bir şekilde, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İlk etapta bulunduğunda uyanık olduğunu ve belli sesler çıkardığını görüyoruz ama bu iyi olduğuna işaret değil. Soğuk hava iç organlarına kadar sirayet etmiş, açık ve susuzlukla birlikte durumu kötüleşti hastaneye geldiğinde. Entübe bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor."

2 MART'TA KAYBOLMUŞTU

İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkmış ve kaybolmuştu.

Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu Gürel, saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda bulunmuştu.