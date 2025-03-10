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Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in kaybolmadan önce son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı. Ece'nin iş yerinde mobbinge maruz kaldığını söyleyen arkadaşı, "Bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce bir kağıt imzalatmışlar ona sıkkındı. Tuvaletleri sen temizleyeceksin demişler" şeklinde ifade verdi.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmış, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu dün gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu.Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

HİPOTERMİDEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Mimar Ece Güler'in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği belirterek, "Allah rahmet eylesin Mimar Ece hanımı kaybettik gece 03.00'da. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. İnşallah sonuçta çok acı bir olay gerçekten eşine sabırlar diliyorum Allah rahmet eylesin" dedi.

Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

CADILIK EĞİTİMİ VEREN HOCASI GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Ece Gürel'in "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özen, bugün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

"TUVALETLERİ TEMİZLETMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

Sabah gazetesi yer alan habere göre; Ece Güler'le olay günü kaybolmadan dakikalar önce mesajlaştığı arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesine ulaşıldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ifadesi alınan Özge A.Ö. şunları söyledi:

"Ece ile olay günü de öncesinde de çok sohbet ettik. İlk olarak bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce işyerinde bir kağıt imzalatmışlar ona canı çok sıkkındı. Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu."

Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıXYZ.:

Kocaman, akli basinda bir yetiskin. Kimse kimseye zorla bir sey yaptiramaz. Cok agir geliyorsa verirsin istifani, alip cantani cikarsin. Cocuk degil ki yansinlar. Ya bu deveyi gudersin, ya bu diyardan gidersin. Mucadele etmeyi bilmiyorsan harcanirsin. Bunun icin ormana gidip giysilerini ve telefonunu birakip soguktan donmazsin. Belli ki psikolojisi bozukmus. Bu kimsenin sucu degil. Akil sagligi cok onemli.

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